El PP pide al PRC que no dé "lecciones" de economía "cuando su receta para cumplir la regla de gasto es gastar más"

Archivo - Juan José Alonso, coordinador del PP cántabro y portavoz parlamentario - PP - Archivo

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cantabria ha pedido al PRC que no dé lecciones de economía "cuando su receta para cumplir la regla de gasto es gastar más".

El portavoz del PP, Juan Josá Alonso, ha replicado así a las declaraciones de la diputada regionalista Paula Fernández, que ha advertido de que el "descontrol económico" del Gobierno regional (PP) "amenaza las inversiones comprometidas" y que "ha perdido el control de su planificación económica".

Sin embargo, Alonso ha acusado al PRC de mantener un discurso "absolutamente contradictorio" al exigir un control del gasto mientras reclama nuevas partidas para gastar.

"Paula Fernández quiere apagar el fuego de la regla de gasto echando más gasolina", ha afirmado Alonso, que ha destacado que la candidata a la Presidencia pidió el jueves 10 millones de euros para paliar los efectos de la sequía.

"Está claro que la señora Fernández no sabe muy bien que quiere argumentar", ha criticado.

Además, el portavoz popular ha explicado que, a causa de las decisiones adoptadas por el Gobierno central, Cantabria afronta un incremento cercano al 5% del gasto de personal para 2027, frente al límite del 4% de la regla de gasto.

Asimismo, ha reprochado a los regionalistas que "guarden silencio ante el incumplimiento de la regla de gasto del Gobierno socialista de Sánchez, sus socios durante tanto tiempo en la región y a los que nunca hacen ningún reproche".

Frente al "relato catastrofista" de los regionalistas, Alonso ha reivindicado que Cantabria ha cerrado los dos últimos ejercicios con superávit, cumple los objetivos de déficit y deuda, y ha reducido su endeudamiento desde niveles cercanos al 25% del PIB, "como lo dejaron el PRC-PSOE", hasta situarlo en torno al 17% actual.

Así, ha informado de que el Gobierno de Cantabria está ultimando el plan económico-financiero, después de haber remitido un primer borrador a la AIReF, e incorporará las correcciones necesarias antes de enviarlo al Ministerio de Hacienda.

"No hay ningún descontrol económico: hay una gestión responsable, menos deuda y unas cuentas saneadas al tiempo que se realizan grandes inversiones y se dota de más fondos que nunca a los servicios públicos esenciales", ha concluido.