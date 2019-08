PP plantea la posibilidad de que el Rey nombre un candidato alternativo a Sánchez para desbloquear la situación política

448215.1.644.368.20190805145817

García Egea está "de acuerdo" con el Rey en que "lo ideal" es que no haya elecciones y culpa a Sánchez de ser el "elemento de bloqueo"

SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP plantea, como fórmula para desbloquear la actual situación política nacional, el nombramiento por parte del Rey Felipe VI de un candidato alternativo y "de consenso" a Pedro Sánchez (PSOE), quien, según los populares, es actualmente el "elemento de bloqueo" de la democracia.

Esta propuesta ha sido puesta este lunes encima de la mesa por el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, en Santander, donde ha participado en el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de Cantabria.

Así, se ha preguntado por qué tiene que ser Sánchez el candidato si no ha logrado reunir el apoyo suficiente del arco parlamentario para ser presidente al solo obtener el voto a favor de sus 123 diputados y el del parlamentario nacional del PRC, José María Mazón.

"El dilema no es entre Pedro Sánchez y elecciones, el dilema es si hoy tenemos un candidato que suscite la confianza de todo el arco parlamentario y Pedro Sánchez hoy es presidente del Gobierno pero los que le hicieron presidente hace un año no se fían de él y por eso le dijeron no en junio y bajo mi punto de vista le pueden decir que no en septiembre", ha dicho García Egea, que incluso ha abierto la puerta a que ese "candidato de consenso" no sea del PSOE.

También ha planteado que se deje de gobernar a la alianza PP-Cs con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y desde el PSOE.

García Egea ha afirmado que, tras lo ocurrido con Bildu en Navarra --donde esta formación se ha abstenido para permitir la investidura como presidenta de la socialista María Chivite--, se ha demostrado, a su juicio, que el PSOE y Pedro Sánchez "no es de fiar" y, por ello, el PP "no puede abstenerse" ante el posible intento de investidura.

EL PP, "DE ACUERDO" CON EL REY EN QUE "LO IDEAL" ES NO IR A ELECCIONES

Y cuestionado por las declaraciones del Rey en las que apela a los partidos a encontrar una solución a la actual política para evitar unas nuevas elecciones, el secretario general de los 'populares' cántabros se ha mostrado "de acuerdo" con las palabras de Felipe VI y comparte con él que "lo ideal" sería que los ciudadanos no tengan que volver a las urnas.

"Creo que en este caso el Rey ha dicho lo que muchos españoles piensan, lo que muchos españoles pensamos. El problema es, como siempre, Pedro Sánchez, que no consigue aglutinar en torno a él una mayoría y es el elemento de bloqueo de la democracia española", ha dicho García Egea, quien ha recordado que fue Sánchez quien convocó las elecciones generales del 28 de abril y ahora "no es capaz" de aglutinar la mayoría suficiente para ser investido presidente y formar Gobierno.

"Si Pedro Sánchez no es capaz de ganar la confianza de los españoles, nosotros planteamos que pueda dejar paso a otro candidato, incluso de otra formación política, que pueda aglutinar en torno a sí una voluntad mayoritaria del arco parlamentario", ha insistido García Egea.

De todas formas, el secretario general del PP ha afirmado que su partido "no descansa" y ya se pone a trabajar "desde este mismo momento" en las próximas elecciones "sean cuando sean" con el objeto de aglutinar a esa "gran mayoría" de ciudadanos que "siempre han creído en España, en la igualdad de oportunidades, en la Constitución y en la Ley", haciendo que vuelvan también a apoyar al partido aquellos que en los pasados comicios no votaron a su partido y se decantaron por otras formaciones "buscando soluciones que no encontraron".

Así ha respondido al ser cuestionado si PP está negociando con Cs o incluso Vox para, si hay repetición electoral, puedan pactar listas comunes, al menos para el Senado.

Sin responder expresamente a esta cuestión, García Egea se ha limitado a opinar que, por el momento, el centro-derecha ha dado un "ejemplo" a Sánchez sobre cómo articular acuerdos y mayorías en torno a principios programáticos, algo que, a su juicio, hará que muchos españoles que no votaron a los populares en las pasadas elecciones, estén volviendo al partido al comprender que éste es "la única alternativa" a Pedro Sánchez.