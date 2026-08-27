PP y PRC de Camargo unen sus votos para exigir al Gobierno de España más recursos y personal en Correos

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y la abstención de PSOE y Vox, una moción presentada por el PRC en la que se exige al Gobierno de España (PSOE-Sumar) más recursos y personal en Correos para garantizar un servicio postal de "calidad, eficaz y accesible" para los vecinos.

El objetivo de la iniciativa es evitar "el deterioro del servicio y garantizar la adecuada cobertura de bajas y vacantes".

Durante el debate de la moción, el alcalde, Diego Movellán (PP), ha incidido en que el equipo de Gobierno ya trasladó en 2024 a la Presidencia de Correos "los problemas que estaban sufriendo los usuarios del municipio".

Ha relatado que en septiembre de aquel año, se dirigió por escrito al entonces presidente de la compañía pública para trasladarle el "malestar" de vecinos y empresarios ante los "retrasos considerables" que se estaban produciendo en la distribución de correspondencia y otros envíos y reclamar un servicio "fiable y puntual".

El regidor hizo hincapié entonces en las consecuencias que las "deficiencias" del servicio estaban teniendo en el día a día de los vecinos, especialmente ante retrasos en cuestiones de especial importancia como la recepción de documentos oficiales, notificaciones, citas médicas, facturas y otros envíos de carácter urgente.

Así, reclamó a Correos la adopción de medidas que permitiesen "asegurar" el correcto funcionamiento del servicio y garantizar los estándares de "calidad y eficacia que nuestros vecinos merecen".

Movellán también trasladó en aquella ocasión la preocupación existente por la situación de la plantilla y dejó claro que los trabajadores "no son los culpables de la pérdida de calidad del servicio".

Defendió, según ha dicho durante el Pleno, que Correos constituye "un servicio público esencial y estratégico" y avanzó la voluntad del Ayuntamiento de continuar reclamando "soluciones mientras persistieran las deficiencias detectadas".

La moción aprobada insta al Gobierno de España a reforzar la financiación del servicio público postal y garantizar los recursos necesarios para ofrecer una atención de calidad a toda la ciudadanía, con especial atención a los núcleos de población dispersa.

Asimismo, reclama una dotación suficiente de personal, la cobertura de los puestos de trabajo estructurales y la adecuada sustitución de bajas y vacantes, así como el pleno cumplimiento de la Ley del servicio postal universal.

La iniciativa recoge también la petición de promover la inclusión del personal laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de su función y favorecer unas condiciones adecuadas de estabilidad y desarrollo profesional.

ALBERGUE MUNICIPAL

Por otro lado, el Pleno ha aprobado inicialmente el Reglamento regulador del funcionamiento de las instalaciones del Albergue Municipal de Camargo, incluido también en el orden del día de la sesión ordinaria celebrada este jueves. Ha contado con los votos a favor de PP, PRC y Vox y la abstención del PSOE.

Durante el debate de este punto, Movellán ha agradecido al concejal regionalista Eugenio Gómez el trabajo desarrollado durante la pasada legislatura, cuando, como responsable del área de Turismo, impulsó la puesta en marcha del albergue.

Tras este punto, se ha referido al convenio firmado con la Federación de Asociaciones del Camino para la gestión del servicio, inicialmente a través de hospitaleros, mientras el Ayuntamiento define el modelo de gestión definitivo, para el que se estudia la posibilidad de una concesión.

El alcalde ha subrayado, además, la importancia de seguir acercando Camargo a los Caminos del Norte como patrimonio mundial y de hacerlo "de la mano de quienes mejor conocen y difunden esta ruta".

El edificio del albergue se encuentra situado en Revilla y cuenta con cinco camas individuales y cinco literas dobles con capacidad para 15 personas adultas, además de aseos, duchas y zonas comunes.

"BOCHORNO HISTÓRICO"

En un comunicado posterior a la sesión plenaria, el Grupo Municipal Socialista ha calificado de "bochorno histórico" la gestión de Movellán en la aprobación de este reglamento, el cual, ha afirmado, "ha pasado ya por cuatro comisiones informativas y dos plenos para que el alcalde haya sido capaz de tramitarlo correctamente".

"Como a Movellán le encanta calificar de histórico prácticamente todo lo que hace, esta vez tenemos que darle la razón: resulta difícil encontrar un precedente de semejante despropósito administrativo para sacar adelante un simple reglamento", ha ironizado la portavoz del PSOE, Esther Bolado.

Según ha explicado, el expediente "quedó sobre la mesa" en una comisión del 24 de julio. Entonces --ha continuado-- se convocó posteriormente una comisión extraordinaria urgente en la que existían discrepancias sobre quién había firmado la propuesta de dictamen y el asunto tampoco llegó finalmente al Pleno ordinario del 30 de julio.

El episodio, ha añadido la portavoz, "volvió a repetirse en agosto" y el punto "tuvo que retirarse del Pleno extraordinario del día 21 por falta de documentación". Tres días después, ha proseguido, "minutos antes de comenzar una nueva comisión, seguía faltando la propuesta de dictamen para debate". Esto obligó a convocar otra comisión extraordinaria urgente esa misma jornada.

"Cuatro comisiones, dos plenos y más de un mes para seguir tropezando con la documentación. Eso no es mala suerte, es incapacidad para gestionar un expediente con un mínimo de rigor", ha denunciado Bolado.

En su opinión, este episodio "retrata una forma de gobernar basada en la improvisación" y ha exigido al regidor que explique "cómo es posible que un Gobierno con mayoría absoluta sea incapaz de llevar la documentación completa y correctamente tramitada por sus propios concejales".

"Movellán quería hacer historia en Camargo y lo está consiguiendo, aunque probablemente no de la manera que imaginaba", ha concluido la edil, quien ha pedido al alcalde "menos titulares históricos y más rigor, porque el Ayuntamiento no puede funcionar a golpe de improvisación, retirada de puntos y comisiones extraordinarias para corregir lo que debería haberse hecho bien desde el principio".