PP y PRC llegan a un acuerdo para aprobar el presupuesto de 2026 que firmarán hoy

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, firman el acuerdo para los Presupuestos Generales de 2025 en foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria han alcanzado un acuerdo que permitirá aprobar el Presupuesto General de la Comunidad para este año, ha informado este viernes el Ejecutivo a través de una convocatoria de prensa.

Un acuerdo que se sustanciará a las 10.30 horas con la firma de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con el secretario general del PRC, Miguel Angel Revilla, y la candidata de esta formación a las próximas elecciones, Paula Fernández, y que tendrá lugar en el Parlamento de Cantabria.

Ambas formaciones retomaron las negociaciones con una reunión de 50 minutos en el Parlamento para tratar de llegar a un acuerdo para la aprobación de las cuentas de la comunidad el 27 de febrero, el cual fue imposible hace tres meses, cuando las conversaciones se rompieron casi sin empezar después de que el PP rechazara las condiciones que la Ejecutiva del PRC aprobó para sentarse a negociar.

Ello desembocó en que el 24 de noviembre de 2025 el Pleno del Parlamento aprobara, con los votos de PRC, PSOE y Vox, enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos del Ejecutivo y al de Medidas Fiscales y Administrativas (la conocida como ley de acompañamiento), lo que supuso la devolución de ambos documentos al Gobierno del PP y la prórroga de las cuentas de 2025.

La reanudación de los contactos entre PRC y PP para explorar la aprobación de las cuentas regionales de 2026, las terceras de la presente legislatura y tras el respaldo de los regionalistas a los 'populares' en los proyectos económicos de 2024 y 2025, se produjo a raíz de una llamada, la última semana de febrero, de Buruaga a Fernández, al observar la primera un "cambio de actitud" en los del PRC.

Fruto de ese contacto, el 24 de febrero ambas se reunieron en la sede del Gobierno y acordaron empezar a negociar los PGC "sin líneas rojas ni exigencias imposibles", para cerrar un acuerdo "lo antes posible".

En las negociaciones han participado, por parte del PRC, la propia Fernández; el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando; el diputado y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la presidenta del Comité Comarcal Pas-Pisueña, Beatriz Sáinz, y el teniente de alcalde de Guriezo, Luis Javier Casas.

Por parte del PP forman parten de la comisión negociadora la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, en calidad de secretaria autonómica del partido; el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros; el portavoz parlamentario, Juan José Alonso, y el vicesecretario de Organización y consejero de Fomento, Roberto Media.