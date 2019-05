PP propone crear en el solar de la Residencia Cantabria un Parque Científico dedicado a la salud

Publicado 22/05/2019 13:09:20 CET

Apoya la instalación de la protonterapia en Valdecilla y da la "bienvenida" al PSOE a la colaboración público-privada

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PP propone el desmontaje del edificio de la antigua Residencia Cantabria y destinar el solar a desarrollar un parque científico y tecnológico dedicado a la salud, una propuesta que, según los populares, es, "a diferencia" de las alternativas de otros partidos, "sensata, realista y posible".

Así, al menos, lo ha defendido la líder del PP de Cantabria y candidata a la Presidencia regional, María José Sáenz de Buruaga, que ha presentado esta propuesta en el marco de una visita al entorno de la Residencia Cantabria.

Ha señalado que este parque científico y tecnológico dedicado a la salud aprovecharía la proximidad, la "capacidad de atracción" y el "enorme potencial tractor" del Hospital Valdecilla, del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), del Hospital Virtual Valdecilla y también otros centros vinculados al ámbito de la sanidad como el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) o la propia Universidad de Cantabria, que tiene en las cercanías la Facultad de Medicina.

"Queremos que se instalen aquí empresas de tecnologías médica, que generan empleo de calidad, y empresas de salud digital vinculadas a las nuevas tecnologías: big data, internet e inteligencia artificial", ha explicado Buruaga, que ha explicado su propuesta acompañados de integrantes de su candidatura autonómica, entre ellos el exgerente de Valdecilla y secretario de Sanidad del PP de Cantabria, César Pascual, que ocupa el puesto número 7 de la lista popular al Parlamento regional.

Además, la candidata del PP ha defendido que el proyecto que plantea para el solar de la antigua Residencia Cantabria tiene "mucho que ver" con el nuevo modelo productivo por el que apuesta para la comunidad, que --ha dicho-- está "basado en el conocimiento, las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible que genera valor añadido".

También va en línea con su concepto de sanidad no solo como servicio público "excelente" sino también como "motor de desarrollo económico y social" de Cantabria. A su juicio, ese es "el futuro de la sanidad", ha afirmado.

Sáenz de Buruaga ha explicado que, para llevar cualquier proyecto relacionado con este solar o con la antigua Residencia Cantabria, sería preciso abrir una negociación con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ya que el edificio no es propiedad de la comunidad autónoma sino de la Tesorería General de la Seguridad Social.

CRITICA LAS PROPUESTAS DE OTROS PARTIDOS PARA ESTE ESPACIO

La líder y candidata autonómica del PP de Cantabria, y también exconsejera de Sanidad, ha reconocido que dicha negociación "a día de hoy ni tan siquiera se ha planteado".

Además, Sáenz de Buruaga ha afirmado que el edificio de la antigua Residencia Cantabria "ha agotado su vida útil" y, por eso, considera que "no tiene sentido" ni "fundamento" el rehabilitarlo.

Tampoco, según ha dicho, el edificio se puede derribar "sin más" sino que, por la presencia de amianto, sería preciso desmontarlo "casi pieza a pieza".

Por ello, se ha mostrado "sorprendida" por el "desconocimiento" que, a su juicio, muestran otros partidos con sus propuestas para este edificio, sobre todo, según ha dicho, el secretario general del PSOE de Cantabria y candidato socialista a la Presidencia, Pablo Zuloaga.

Y es hace aproximadamente una semana el socialista propuso la elaboración de un Plan Director para rehabilitar la Residencia Cantabria --dijo que era "más fácil rehabilitar que demoler"-- para liberar espacio de los hospitales y emplear el edificio para dar servicio a los pacientes que acceden a tratamientos de media y larga estancia.

Además de considerar Buruaga que no tiene "fundamento" el rehabilitar el edificio, también ha llamado la atención en que Zuloaga plantee usarlo para dar una servicio que Cantabria "ya tenía", y que se prestaba en el Hospital de Liencres, como era la media estancia para pacientes crónicos y subagudos, y que la consejera de Sanidad, la socialista María Luisa Real, cerró al considerar que había recursos suficientes en Valdecilla. "Lo cierto es que no era así", ha aseverado.

Buruaga ha afirmado que el PP tiene las "ideas bastante más claras" que el resto de partidos y ya tiene de la pasada legislatura --en la que gobernó Cantabria y ella fue consejera de Sanidad-- "mucho trabajo hecho". Precisamente, ha afirmado que el futuro de la Residencia Cantabria y del solar era el "siguiente reto" que se planteaba su partido tras la conclusión de las obras de Valdecilla y el traslado a este hospital.

APOYO AL PROYECTO DE PROTONTERAPIA EN VALDECILLA

Al margen de este proyecto, la presidenta del PP ha mostrado su apoyo a la Unidad de Terapia de Protones que una empresa privada ha ofrecido instalar en Valdecilla y que, según ha dicho, después de meses de espera, se ha anunciado en campaña electoral.

Buruaga lo ha defendido como una "oportunidad que Valdecilla no puede dejar escapar", porque se trata de una terapia para los pacientes oncológicos que hoy no existe en la sanidad pública y supone un beneficio para los pacientes, para Valdecilla y para el sistema sanitario público.

Así, ha dado la "bienvenida al PSOE" a la colaboración público privada que, según Buruaga, "tanto ha denigrado" este partido.

"Nosotros decimos un sí rotundo no porque estemos en campaña electoral, como otros, sino desde el convencimiento, porque no nos dejamos llevar por las taras ideológicas, y desde el conocimiento técnico y la experiencia que los demás no tienen, y decimos sí desde la capacidad de liderar y generar consenso profesional y social como hicimos con el contrato que permitió terminar el hospital", ha dicho.

Según Buruaga, este proyecto necesita" convicción, liderazgo, experiencia y gestión", algo que, en este momento, solo puede aportar el PP.