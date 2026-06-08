PP y PSOE rechazan en el Parlamento una moción para evaluar el impacto de Mercosur en el sector primario cántabro

Archivo - El hemiciclo del parlamento cántabro durante un Pleno.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP y PSOE han unido sus votos en el Pleno del Parlamento de Cantabria de este lunes para rechazar una moción que partía de Vox y que pedía realizar una evaluación del impacto del acuerdo Mercosur en el sector primario cántabro y de las medidas adoptadas para protegerlo frente a este acuerdo que "acelera el cierre de explotaciones, el abandono rural y la destrucción de tejido productivo"

Así, la propuesta --que solo ha recabado el apoyo de los regionalistas, mientras que el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, se ha abstenido-- incluía encargar un estudio de impacto socioeconómico "urgente y exhaustivo" que cuantifique los efectos "reales" de la entrada en vigor de Mercosur en coordinación con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) y la Universidad de Cantabria (UC).

Además, también recogía exigir al Gobierno de España una oposición "firme" y que planteara el veto en el Consejero Europeo ante cualquier acuerdo transatlántico que no incorpore una "cláusula espejo estricta al 100%", garantizando que ningún producto agrícola o ganadero "cruce las fronteras comunitarias si no cumple exactamente las mismas exigencias sanitarias, medioambientales, laborales y de bienestar animal impuestas a los productores de Cantabria".

Asimismo, proponía diseñar un plan autonómico de contingencia y ayudas directas para las explotaciones ganaderas familiares de la región; implementar una moratoria regulatoria y un plan de simplificación burocrática integral a nivel autonómico; y acelerar las gestiones para rebajar la catalogación de la dermatosis nodular contagiosa y agilizar la homologación y compra centralizada de la vacuna.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha defendido que estas propuestas son "de sentido común" y ha asegurado que los efectos del acuerdo Mercosur ya se están notando en el sector primario de Cantabria.

"En la feria de Torralavega ya han constatado la caída de la oferta y la demanda en las últimas semanas. Los profesionales de los mataderos regionales nos alertan de que se está sacrificando menos que en abril para el consumo de las carnicerías locales y, lo más grave, los productores cántabros se enfrentan ya a una parálisis comercial debida a la ausencia de compradores para sacar nuestros terneros fuera de Cantabria", ha dicho.

En este contexto, también ha sostenido que supone "firmar la sentencia de muerte" para la raza autóctona de la tudanca.

Díaz ha afirmado que estos "son los datos de la calle, las cifras del sufrimiento diario de nuestras familias ganaderas, unos datos reales que no se inventa este grupo parlamentario y que tumban por completo ese relato complaciente del Gobierno regional (PP)", ha sostenido, ante "la dolorosa ceguera" de la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos.

Por parte del PSOE, Eva Salmón ha señalado que su grupo comparte la "preocupación" por la situación del sector primario cántabro, pero ha indicado que "no se puede centrar todo su diagnóstico en un único elemento", ya que ha ido más allá y ha apuntado a problemas "estructurales", como los costes de producción o la falta de relevo generacional.

Ha justificado el voto en contra de los socialistas en que no pueden apoyar soluciones "que no se pueden llevar a la práctica" y que, además, les sitúa "fuera del marco europeo", así como que no van a avalar propuestas que "no se ajustan a las competencias reales" --ya que las competencias comerciales son europeas-- y tampoco van a contribuir "a generar incertidumbre con discursos que simplifican la realidad".

Y el diputado del PRC Guillermo Blanco ha señalado que los regionalistas "siempre" han considerado que Mercosur es "un triste y malísimo negocio" para el sector primario cántabro. En este sentido, se ha dirigido a Salmón para replicarle que los parlamentarios de la Cámara cántabra están para "defender lo que a los cántabros les afecta", para acusar a los socialistas que han votado "lo que les mandan de Madrid".

Ha incidido en que del acuerdo Mercosur debería de haber quedado excluido el sector primario, quien lo "ha pedido ruidosamente" pero "no le han hecho caso".

Por la bancada 'popular', su portavoz parlamentario, Juan José Alonso, ha afeado a Vox el que "recoge o reincide en su empeño de describir una realidad catastrófica" cuando "no se ha producido" y que parte de premisas "inexactas, demagógicas y profundamente alarmistas sin fundamento cierto".

En este sentido, ha contestado a la portavoz de Vox, en referencia a la bajada de la carne en la feria de Torrelavega, que "estas fluctuaciones están viviendo los mejores momentos en la carne de los últimos años" y que entre sus destinos está el norte de África, que "tiene poco que ver con Mercosur".

También ha defendido que el PP ha sido "único" partido que ha trabajado con "seriedad" para exigir "seguridad y reciprocidad" para el sector, así como que ha conseguido "implantar salvaguardas automáticas" o que "forzó" a Europa a redoblar los controles fronterizos, reforzar las auditorías y controlar la reciprocidad fitosanitaria y sanitaria a las importaciones.

En su último turno, Leticia Díaz ha dicho al portavoz del PP que "se ríe de los ganaderos". "No nos tomen el pelo porque lo están pasando muy mal", ha contestado a los 'populares', a los que ha pedido que "se bajen del coche oficial, vayan al mercado de Torralavega y hablen con ellos".

'NO' A REFORZAR LAS MEDIDAS CONTRA DESAHUCIOS

Y en la sesión plenaria de la mañana también se ha rechazado una moción del PSOE en la que se instaba al Ejecutivo autonómico a reforzar las medidas de protección frente a los desahucios de personas y familias vulnerables.

En concreto, la propuesta socialista, que ha contado con los votos a favor del PRC y en contra del PP, Vox y Cristóbal Palacio, solicitaba fortalecer los servicios de mediación y acompañamiento social, ampliar las ayudas al alquiler y las soluciones habitacionales de emergencia, y reforzar el parque público de vivienda.

El diputado socialista Jorge Gutiérrez ha defendido que la iniciativa no pide "competencias estatales" ni "reformas legislativas" y tampoco "decisiones de Bruselas", sino que el Consejo de Gobierno "actúe" frente a la "crisis de acceso a la vivienda" que vive Cantabria.

Algo que han apoyado los regionalistas por "responsabilidad" y "coherencia", y al entender que "no es un reproche" sino una "hoja de ruta". "La política no tiene sentido si no sirve para ayudar y resolver problemas reales, y pocos problemas hay más importantes que el poder acceder a una vivienda", ha indicado la diputada Ana Obregón.

Sin embargo, los 'populares' han aseverado que en tres años han hecho "bastante más" de que lo que hizo el PSOE en 16 años de coalición de Gobierno con el PRC y, aunque "queda mucho trabajo por hacer", su portavoz, Juan José Alonso, ha pedido al PSOE que "si no ayuda, por lo menos no estorbe".

Mientras que para Vox las propuestas socialistas en materia de vivienda no reflejan ni "honradez" ni "credibilidad" porque, a su juicio, "nadie ha hecho más por destruir el ecosistema inmobiliario en España que los socialistas".

"Saben que sus leyes les protegen. Saben que Sánchez les hace impunes frente a los que cumplen la ley. ¿Cómo va a combatir una organización criminal la ocupación si se sirve de ella para mantenerse en el poder?", ha dicho el diputado Armando Blanco, que no ha retirado dichas declaraciones pese a la petición del PSOE.