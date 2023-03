El PP recalca que la trama de carreteras "solo operaba cuando estaba al frente de Obras Públicas el PRC"

Fernández cree "ofensivo" y "un insulto al contribuyente" el homenaje regionalista a Gochicoa



SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular considera "espeluznante" que la trama de carreteras "solo operaba cuando estaba al frente de la Consejería de Obras Públicas el PRC", es decir, de 2003 a 2011 --los delitos de este periodo estarían prescritos--, y a partir de 2019.

Así lo ha dicho el portavoz parlamentario popular, Íñigo Fernández, quien ha calificado reiteradamente de "espeluznante" que los pagos irregulares en la tramitación de expedientes se produjeran entre 2003 y 2011 --de 2003 a 2007 el consejero fue el regionalista José María Mazón, ha recordado--, se interrumpieran entonces, con la salida del PRC del Gobierno y la llegada del PP, y vuelva a haber constancia de ellos a partir de 2019, es decir, nuevamente con los regionalistas al frente de Obras Públicas, según los datos del sumario del procedimiento publicados este jueves por El Diario Montañés.

"Con el cambio de Gobierno y la salida del PRC de Obras Públicas en 2011 se suspenden los pagos y no hay en años posteriores, hasta que se reanudan en 2019", ha enfatizado Fernández, para quien está claro que la trama "solo operaba en la Consejería cuando estaba al frente el PRC. Y los pagos se suspendieron cuando se produce un cambio de Gobierno en 2011", que entra el PP, ha reiterado a preguntas de la prensa sobre los últimos datos conocidos de esta trama.

A su juicio, "este nuevo elemento" justifica que el Gobierno PRC-PSOE dé una explicación y se ha preguntado por qué los pagos se suspendieron cuando hubo un cambio de Gobierno, y "qué tipo de amparo" tenía el funcionario presuntamente implicado y su familia "para que todas sus actividades se produzcan solo cuando gobierna el PRC". "Es un elemento muy relevante que alguien tiene que explicar", ha dicho.

Además, ha recordado que el funcionario detenido, M.A.D., ocupaba un puesto por comisión de servicio --jefe del Servicio de Carreteras-- que aprueba el consejero y que el otro que aparece en las escuchas, el subdirector de Carreteras, es un cargo de libre designación.

Preguntado por el periodo en que el fue consejero de Obras Públicas el popular Francisco Rodríguez, de 2011 a 2015, ha insistido en que con la llegada al Ejecutivo de Ignacio Diego "se suspenden los pagos o no constan", pero cuando vuelve el PRC al Gobierno y a la Consejería "se reanuda la actividad de la trama hasta la semana pasada".

"Es espeluznante y demuestra que la trama funcionó en la Consejería cuando estaba en manos del PRC y que no hubo trama o no consta en ningún lugar pagos de empresas a miembros de la trama con el PP", ha reiterado Fernández, que se ha preguntado por qué "la trama operaba con un partido y no con otro", y a reiterar la petición de una explicación. "Pero aquí la explicación no la da nadie", ha censurado.

HOMENAJE A GOCHICOA

En este sentido, ha denunciado que solo se ha dicho que el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, "es un héroe" y el PRC le hará un homenaje este domingo, cuando "ha tenido ante sus narices una trama de corrupción que ha estado amañando contratos por 42 millones de euros". "No se ha enterado de nada y todavía hay que aplaudirle, darle las gracias y poner su nombre a una calle", ha lamentado.

Para Fernández, el homenaje y el anuncio de Revilla de que contará con Gochicoa si vuelve a ganar las elecciones en mayo es "una ofensa al contribuyente" y algo "que no entiende nadie". "Está fuera de lugar mantener un homenaje a quien ha tenido que salir del Gobierno por tener corrupción en su Consejería", ha reiterado.

Además, ha instado a los ciudadanos a que "tomen nota" de que si el PRC gana las elecciones "volverá al Gobierno quien ha estado al frente de la Consejería con una trama de corrupción y no se enteró", y ha calificado de "ofensivo" e insulto al contribuyente el citado anuncio.

De hecho, para Fernández "da la sensación de que en el PRC alguien ha perdido el juicio, el norte" y es "difícil entender" que, tras aceptar su dimisión, "a los pocos días le hagan un homenaje".

"Revilla quiere ser un ejemplo en la lucha contra la corrupción; desde luego, en este episodio sí que está siendo un ejemplo de lo que no hay que hacer si se quiere combatir la corrupción".