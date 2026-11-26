Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual, preside una Pleno del Ayuntamiento de Santander. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha rechazado este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Santander la propuesta del PSOE de destinar una parcela municipal de Valdenoja a viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes y un parque deportivo al considerar que la normativa urbanística no permite la actuación en los términos planteados.

Esta moción ha contado con el voto a favor de IU, la abstención del PRC y el rechazo de Vox, que ha presentado una enmienda rechazada por el grupo socialista.

El concejal del PSOE Francisco Javier González de Riancho ha propuesto aprovechar esta parcela de Valdenoja, de 7.591 metros cuadrados y revertida al Ayuntamiento en 2014 tras extinguirse la concesión a la Fundación Albéniz, para construir alquiler asequible para jóvenes y habilitar un parque deportivo.

Y es que, ha defendido que el terreno permitiría unos 6.000 metros cuadrados edificables, distribuidos en tres plantas, y ha criticado que se plantease destinarlo a un circuito deportivo de unos 240.000 euros, al considerar que "infrautilizaría sus posibilidades".

La iniciativa de su formación contemplaba realizar las gestiones urbanísticas, elaborar un estudio de detalle, encargar a la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander un concurso de ideas para la realización del proyecto de vivienda y parque deportivo y, posteriormente, licitar las obras.

González de Riancho ha afirmado que el proyecto permitiría sumar vivienda, actividad comercial y equipamientos deportivos, y ha reivindicado el alquiler asequible frente a un modelo basado en la venta de vivienda pública.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Agustín Navarro (PP), ha argumentado que la titularidad municipal del terreno "no permite modificar" su calificación y ha advertido de que la parcela es dotacional y pertenece a un sistema local, por lo que, según los informes jurídicos consultados, no podría destinarse a vivienda de este tipo.

Así, ha distinguido entre la propiedad del suelo y su régimen urbanístico, y ha subrayado que la reversión al Ayuntamiento tras extinguirse la concesión a la Fundación Albéniz no supone que pueda cambiarse su destino.

Navarro ha explicado que las parcelas de equipamiento se reservan para atender las necesidades de la población de los barrios, como instalaciones deportivas, culturales, sanitarias o educativas, y ha alertado de que destinar este terreno a viviendas supondría incrementar el número de habitantes sin aumentar los estándares dotacionales previstos.

A pesar de ello, ha reconocido que el objetivo de facilitar vivienda asequible a los jóvenes "es legítimo", y ha insistido en que el interés social de una promoción no constituye por sí mismo una habilitación urbanística.

El edil ha señalado que la legislación estatal y cántabra contempla fórmulas de vivienda dotacional pública en determinados supuestos, pero ha asegurado que la normativa autonómica limita esta posibilidad a suelos de sistemas generales, mientras que la parcela de Valdenoja corresponde a un sistema local.

Según ha indicado, los servicios jurídicos consultados mantienen que esa limitación prevalece y que no sería posible desarrollar el proyecto en las condiciones planteadas.

Asimismo, ha cuestionado que el estudio de detalle propuesto por el PSOE pueda resolver por sí solo el cambio de uso necesario para construir viviendas y ha sostenido que antes de comprometer la actuación deben aclararse la calificación exacta del terreno, su régimen urbanístico y si procede modificar el planeamiento.

Por otra parte, el regionalista Vicente Nieto ha cuestionado que se decida el futuro del terreno sin conocer las necesidades de los vecinos de Valdenoja.

En esta línea, ha reclamado estudiar si el barrio precisa de más instalaciones deportivas, espacios de convivencia u otros equipamientos sociales, culturales o asistenciales, y ha defendido que la planificación urbanística debe partir de la escucha a la ciudadanía.

Nieto también ha planteado dudas sobre el encaje jurídico de la actuación y ha pedido garantías técnicas y legales, además de una estrategia de vivienda integrada en el conjunto de la ciudad.

En este sentido, ha citado otros barrios pendientes de regeneración, como el Cabildo de Arriba y "los espacios degradados del centro", y ha sostenido que las decisiones sobre suelo público deben responder a una planificación global.

La portavoz de Vox, Laura Velasco, ha rechazado la iniciativa socialista y ha defendido una enmienda de sustitución para elaborar un estudio técnico, jurídico y económico que analice diferentes suelos e inmuebles susceptibles de acoger vivienda protegida.

Asimismo, ha criticado que el PSOE plantee una actuación concreta "sin planificación" y ha contrapuesto el alquiler asequible con un modelo orientado a facilitar el acceso a la propiedad.

Velasco ha atribuido el encarecimiento de la vivienda "a la falta de oferta, al aumento de la demanda y a las políticas del Gobierno central (PSOE-Sumar)".

Por último, ha requerido medidas fiscales, protección de la propiedad privada y prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, y ha subrayado que la propuesta de Vox ofrece una alternativa para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en propiedad.

Finalmente, el edil de IU, Keruin Martínez, ha apoyado la moción, al considerarla "concreta y viable para explorar", y ha defendido movilizar suelo municipal para avanzar en la lucha contra el problema de la vivienda.