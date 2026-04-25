PP reivindica las "oportunidades" del Gobierno cántabro a los jóvenes frente a quienes "les ofrecieron coger la maleta"

Juan José Alonso - PP

SANTANDER 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico del PP, Juan José Alonso, ha reivindicado este sábado las "oportunidades" que el Gobierno de Cantabria ofrece a los jóvenes frente "a quienes el único futuro que les ofrecieron era coger la maleta e irse".

Así se ha pronunciado durante la clausura de la Escuela de Formación de Nuevas Generaciones de Cantabria 'El Valor de lo Nuestro', que se ha celebrado este fin de semana en Santander, y en la que también ha participado la presidenta de nacional de NNGG, Bea Fanjul, y el presidente autonómico de la formación juvenil, Mario González.

Según Alonso, "Cantabria tiene futuro porque tiene una juventud con inquietudes, ilusión, ambición y talento" y porque "la presidenta Buruaga ha puesto a los jóvenes en el centro de la acción política con leyes, presupuesto y con medidas para mejorar su futuro, no sólo en la empleabilidad y la formación, sino también en materia de vivienda y fiscalidad".

Y ha destacado que los datos "ya acompañan". De esta forma, ha indicado que la tasa de paro juvenil, entre los menores de 25 años, se redujo en 2025 en 7,74% puntos, cayendo hasta la segunda más baja de España.

Algo que, ha dicho, "no es fruto de la casualidad", sino de las políticas que "apuestan por la formación, por la universidad vinculada a la empresa y por medidas valientes del Gobierno para reducir el paro juvenil y frenar la fuga de talento".

Durante su intervención, el 'popular' ha subrayado que el Ejecutivo cántabro "ha saldado una deuda histórica desatendida por los Gobiernos de regionalistas y socialistas", al aprobar la I Ley de Juventud de Cantabria.

Una ley que, a su juicio, "no es cosmética sino un instrumento más del plan de rescate para los jóvenes", que viene impulsando la presidenta desde que "accedió al Gobierno de Cantabria para que puedan desarrollar su proyecto de vida en la región con garantías".

Según ha insistido, para el Ejecutivo los retos "vitales" para los jóvenes son la formación, la vivienda, el transporte, la defensa de la cultura y los valores de Cantabria, entre otros.

Y "avanza" en la gratuidad en el transporte público, con especial atención a los habitantes del mundo rural; en medidas para "favorecer" el acceso de los jóvenes a la vivienda; en la gratuidad de la matrícula del primer año de la Universidad de Cantabria y en la creación de becas de excelencia para los mejores expedientes.

Además, el también portavoz parlamentario ha resaltado la gestión del Gobierno del PP en materia de vivienda para que los jóvenes puedan construir "su proyecto de vida en la región", con "importantes" medidas como las ayudas y la bajada de impuestos para la compra o alquiler de vivienda, así como el plan para la construcción de viviendas públicas de alquiler a precios asequibles.

A esto ha añadido que con la Ley de Vivienda se pondrá en marcha una línea de avales públicos del 20% para menores de 45 años, inclusive, que "permitirá que miles de jóvenes cántabros puedan acceder a su primera hipoteca".

En cuanto al presupuesto 2026, que se aprobará el próximo lunes, el coordinador ha recordado que recoge una partida de 500.000 euros destinados a la nueva 'Cuenta Ahorro Joven' para la compra de vivienda que beneficiará a personas menores de 36 años que abran una cuenta específica destina al ahorro para la adquisición de su vivienda habitual

"NO SON PATRIMONIO DE LA IZQUIERDA"

Finalmente, Juan José Alonso ha subrayado que lo que necesita el Partido Popular son jóvenes "con ganas de combatir la resignación, formados y con talento para poder cambiar las cosas de verdad y contribuir al proyecto ilusionante del PP para acabar con las nefastas políticas de Pedro Sánchez".

"Las políticas de juventud no son patrimonio de la izquierda. El PSOE prometió una Ley de Juventud y nunca la desarrolló", ha aseverado, al tiempo que ha enfatizado que lo que "les molesta a los socialistas es, precisamente, que el Gobierno del PP huye de los discursos ideológicos, de la pancarta, del megáfono y trabaja por los jóvenes para que vivir en Cantabria no sea misión imposible", ha concluido.