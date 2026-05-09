El PP replica a Casares: "Todo el sector primario de Cantabria sabe ya que el PSOE es su mayor enemigo"

La diputada del PP Belén Ceballos.-ARCHIVO - PP

SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional y portavoz de Ganadería del PP, Belén Ceballos, ha replicado al secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, que "todo el sector primario de Cantabria sabe ya que el PSOE es su mayor enemigo", y le ha acusado de "utilizar la mentira" para "tapar el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez a los ganaderos y pescadores".

Así ha contestado al también delegado del Gobierno en un comunicado, después de que éste criticase que el PP cántabro "calla" mientras los 'populares' europeos "avanzan en recortes" en la Política Agraria Común (PAC) y en la Política Pesquera Común (PPC) que "perjudicarán a los ganaderos, agricultores y pescadores" de la región.

Al respecto, Ceballos ha acusado a los socialistas de buscar "engañar a los cántabros" sobre la responsabilidad del PP en los recortes, "cuando la representación y la defensa de los intereses de España dependen de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera; del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y del presidente, Pedro Sánchez", todos ellos del PSOE.

"Los ganaderos, agricultores y pescadores cántabros llevan años sufriendo las consecuencias de las políticas socialistas. Sus normas ideológicas han puesto contra las cuerdas al campo y a la flota pesquera", ha aseverado, al mismo tiempo que ha criticado que Casares "siempre opta por actuar como delegado político de Sánchez en Cantabria, en lugar de ponerse del lado del sector".

La diputada 'popular' ha incidido en que el PP de Cantabria y el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga "han rechazado" la reducción del presupuesto dedicado al sector primario planteado en julio en la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 por la Comisión Europea y que instaron al Gobierno de España "a bloquearlo" en el Consejo de la Unión Europea, compuesto por representantes de los Gobiernos de los 27 países miembros.

"El Consejo ya se reunió y Pedro Sánchez no dijo ni Pamplona. Por el contrario, Alberto Núñez Feijóo, ha impulsado una propuesta en el ámbito europeo para incrementar la PAC en 45.000 millones de euros", ha apostillado Ceballos.

De este modo, se ha preguntado "¿a quién quieren engañar?". "Desde luego que el PP no se ha callado en la defensa del sector primario y el Gobierno de Buruaga viene exigiendo continuamente al ministro, y además de la mano de los agentes del sector, que articule los mecanismos y herramientas que protejan realmente al sector primario y que desde el Gobierno de España se exijan garantías reales y palpables a la Comisión Europea", ha dicho.

Además, la parlamentaria ha indicado que también se ha reclamado el refuerzo "inmediato" de los controles en frontera para los productos importados a Europa y de los puntos de inspección fronteriza de los puertos estatales, dotándolos de más recursos humanos y técnicos.

Y que, ha continuado, en materia de sanidad animal, se está reclamando "continuamente" al Gobierno de España que lidere una posición común en Europa para rebajar la clasificación de la dermatosis nodular contagiosa y se permita la vacunación a la ganadería de Cantabria.

"Los cántabros saben perfectamente quién está a su lado y quién solo se acuerda del mundo rural cuando interesa", ha sentenciado Belén Ceballos, que ha afirmado que los socialistas "son los únicos responsables de meter al lobo en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), que su ministro Planas no articula ninguna ayuda para los pescadores por la mala costera del verdel, y que ni el propio ministro ni Pedro Sánchez están defendido a los ganaderos de Cantabria ni de España en el diseño de la nueva PAC".

"El delegado Casares debería pisar más el campo que el suelo de su despacho de la calle Calvo Sotelo de Santander, aunque quizá es que no puede acudir a ninguna ganadería porque no le abren las puertas. Quien siembra, recoge", ha concluido.