El PP de Torrelavega critica que el equipo de gobierno no ha cumplido "ni un solo proyecto estratégico"

Publicado 04/09/2018 12:44:38 CET

TORRELAVEGA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado hoy el "fracaso" del equipo de Gobierno de Torrelavega (PSOE-PRC) durante esta legislatura, que ha definido como la de "Torrelavega No" y ha tachado de "desastre esférico", ya que no se ha cumplido "ni un solo proyecto estratégico" de la ciudad.

Así lo ha dicho el portavoz del PP de Torrelavega, Ildefonso Calderón, en una rueda de prensa en la que ha enumerado 20 asuntos "trascendentes" para la ciudad que "ni se han logrado ni se van a lograr en esta legislatura", ha asegurado.

Entre ellos, Calderón ha señalado que Torrelavega "no es capital regional de emprendimiento, no tiene en ejecución el parque empresarial y tecnológico de Las Excavadas, no crea empleo como el resto de Cantabria, no ha comarcalizado el Torrebús, no va a recibir del Gobierno de Cantabria una estación intermodal de autobuses como la que tiene Santander desde hace 35 años", y "no tiene ya ninguna garantía" de mejora ferroviaria ni sobre el tercer carril de la autovía con Santander.

A continuación ha añadido también que Torrelavega "no tiene solución en marcha" para el Palacio Municipal, ni ha recuperado las riberas del Saja y del Besaya que se había empezado hace más de cuatro años, ni "va a ver realizado ningún proyecto" en La Lechera ni "ninguna transformación funcional" del Mercado Nacional de Ganados en esta legislatura, ni la primera piedra de un nuevo conservatorio, ni potenciará el campus con nuevas titulaciones, entre otros asuntos.

Además, ha manifestado que el Ministerio de Fomento ha eliminado el "marchamo de urgente" con el que contaba el proyecto de soterramiento de las vías cuando era ministro Íñigo de la Serna, considerando ahora "urgente y prioritario" el soterramiento de Granada antes que el de Torrelavega.

Así, el portavoz del PP ha lamentado que la juventud de Torrelavega "se va a la periferia" y disminuye la población por "falta de ejecución de proyectos estratégicos", y ha advertido de que, "por mucho que ahora se vista con gestos y futuribles en un pacto con Torrelavega Sí"-tras la aprobación de los presupuestos municipales de 2018 con el único apoyo de este grupo--, el municipio "no tiene perspectivas de mejorar con la coalición que Gobierna y los que la apoyan".

"Me parece clarificador que se vea que Torrelavega Sí es uña y carne con 'Torrelavega No', y que juntos se dispongan a programar otros diez años de decadencia social y especulación con el suelo", ha sentenciado.

Por ello, el portavoz del PP ha abogado por "un cambio radical" de Gobierno que sirva para "rectificar el rumbo y salir de la decadencia, la atonía y el marasmo", aunque no ha avanzado si va a postularse como candidato de su partido ya que "todavía no es el momento de hablar de estos temas" porque "llevan su proceso y su calendario", ha dicho.

LEGISLATURA "MUY POSITIVA", SEGÚN EL ALCALDE

Por su parte, el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, a preguntas de la prensa sobre estas declaraciones en una rueda de prensa posterior a la de Calderón, ha respondido que está siendo una legislatura "muy positiva" para la ciudad y que la época "más desastrosa" de la historia de Torrelavega fueron los dos años y medio que éste fue alcalde.

"La oposición piensa de una manera y el Gobierno piensa de otra", ha señalado, aunque ha asegurado que en este periodo se han conseguido proyectos "históricos" como el del soterramiento y ha mejorado la calidad de vida en los barrios y pueblos, la cultura y el deporte, además que se ha invertido más dinero en los servicios sociales y al empleo.

Por último, ha reconocido que "todo puede ser mejorable" aunque en esta legislatura los aciertos "han sido mayores que los errores". Por ello, ha achacado las críticas a que "Calderón está en campaña" y "desesperado" porque su partido está "a la deriva en toda España", ha concluido.