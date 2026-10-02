PP y Vox acuerdan aprobar el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar

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SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han confirmado este viernes, 2 de octubre, que han llegado a un acuerdo para aprobar el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar en los Centros Educativos de Cantabria.

Aún se desconoce la fecha en la que el Parlamento abordará su aprobación ya que queda pendiente el debate de las enmiendas parciales que efectúen los distintos grupos. El plazo de presentación concluye hoy.

En un comunicado conjunto, ambos grupos parlamentarios han señalado que apoyarán las enmiendas parciales que han registrado al Proyecto de Ley por separado (4 del PP y 10 de Vox) y las que han formalizado de manera conjunta (5).

Asimismo, han indicado que "apoyarán las presentadas por los demás grupos parlamentarios solo en el caso de que las dos partes así lo consideren".

Finalmente, han resaltado que el acuerdo responde al "diálogo permanente y el trabajo conjunto" llevado a cabo con el fin de "mejorar el sistema educativo de Cantabria" mediante "el reconocimiento del estatus legal de los docentes, ofrecer facilidades para el funcionamiento diario de los centros y la introducción de medidas imprescindibles para favorecer la convivencia en las aulas de la región, aspectos contemplados en la citada ley".