PP y Vox aprueban una iniciativa con la que el Parlamento cántabro reprueba a Óscar Puente tras el accidente de Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), acompañado del secretario José Antonio Santano y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña - Matias Chiofalo - Europa Press

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han aprobado en el Pleno de este lunes una proposición no de ley (PNL) con la que el Parlamento de Cantabria reprueba al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como "responsable político de la situación actual del sistema ferroviario" y que ha derivado en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con casi medio centenar de víctimas mortales.

Además, la PNL, impulsada por Vox, pide al Gobierno de Cantabria instar al Ejecutivo central a cesar al ministro "por su incapacidad para gestionar eficazmente" sus competencias, "su inacción ante las deficiencias conocidas" y la "grave afectación que sus decisiones u omisiones han tenido sobre la seguridad para los usuarios del servicio".

En la misma línea, pide modificar el Código Penal para que sean "debidamente castigados" quienes, en el ejercicio de sus funciones, causen daños o perjudiquen gravemente "por acción u omisión" el funcionamiento de los servicios públicos esenciales o de infraestructuras críticas, "cuando tales conductas pongan en peligro la vida o la salud de los ciudadanos".

Asimismo, hace una serie de reclamaciones como implantar un sistema de alertas acumulativas en la red ferroviaria para que la reiteración de incidencias en un mismo tramo active automáticamente protocolos reforzados de supervisión y actuación; reformar los criterios de priorización de inversiones en mantenimiento ferroviario para que los tramos con historial recurrente de incidencias tengan preferencia frente a otras actuaciones; reforzar el Plan de Acción de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria; elaborar una auditoría integral del estado de toda la red y promover un Plan nacional de inversiones ferroviarias dotado de recursos suficientes y con un calendario de ejecución concreto.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha defendido la iniciativa recalcando que "la seguridad no puede competir con proyectos políticamente vistosos". "No podemos arriesgar la vida de las personas porque hemos prometido nuevas infraestructuras".

Díaz ha lamentado que "en Cantabria sabemos perfectamente lo que es la dejadez ferroviaria". La región "ha sido ejemplo de una mala planificación ferroviaria y lo que ha ocurrido desgraciadamente en Ádamuz demuestra que el problema no es territorial, es un problema sistémico", ha expuesto Díaz, que ha criticado "que no pase nada después de 46 muertos como si fueran un accidente".

En la misma línea, el PP ha denunciado que "no puede ser que por negligencia de un ministro, como consecuencia de la falta de mantenimiento de una infraestructura, se produzcan 46 muertes y además trate de engañarnos".

El diputado 'popular' Iñigo Fernández ha dicho que "es obligado" pedir el cese de Puente, pero "los problemas no se acaban aquí" porque, a su juicio, el responsable final es el presidente Pedro Sánchez. "Y diría algo más, en Cantabria se llama también Pedro Casares -el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno-, porque es el gran consentidor de todo el abandono que sufre Cantabria en materia de transportes y inversiones en trenes y en autobuses", ha apostillado.

Por el contrario, PRC y PSOE han criticado la iniciativa apelando a la "responsabilidad institucional" y al "respeto" a las víctimas del accidente y a la investigación en curso.

Los regionalistas, que se han abstenido, han trasladado que "lo que no puede ser es que los responsables públicos hagamos responsables de todo y cada una de las cosas que suceden negativas a nuestros adversarios". "Si queremos buenos responsables públicos, tenemos que tratarles como buenos responsables públicos y debemos darles, al menos, el beneficio de la duda", ha indicado el diputado Javier López Estrada.

Además, ha señalado que los problemas ferroviarios "vienen derivados de una probablemente no correcta conservación de las últimas dos décadas".

Finalmente, desde el PSOE Pablo Zuloaga ha condenado la PNL que "bajo la apariencia de preocupación por la seguridad ferroviaria, es un ejercicio más de oportunismo político, de utilización del dolor y de un intento deliberado de erosionar las instituciones públicas del Estado".

Ha recalcado que el accidente ferroviario está siendo investigado, pero "Vox no busca la verdad", sino "convertir una tragedia en un arma arrojadiza".

PLANTA DE BIOGÁS DE HAZAS DE CESTO

El final del Pleno de este lunes también ha estado marcado por varias preguntas de Vox, en este caso en relación a la planta de biogás proyectada en Hazas de Cesto, que tiene Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del Gobierno cántabro desde julio, aunque cuenta con el rechazo vecinal.

Así, vecinos y miembros de la plataforma Stop Macroplanta han acudido al Hemiciclo como público para escuchar la respuesta del consejero de Fomento, Roberto Media, que ha reiterado que el Gobierno basa sus decisiones respecto a la continuidad del proyecto únicamente en lo que señalan los informes técnicos, por lo que ha pedido a Vox "respeto a los funcionarios que trabajan de forma libre e independiente de injerencias políticas".

La diputada de Vox Natividad Pérez ha acusado al Gobierno de autorizar la planta "por encima de la voluntad popular" y ha cuestionado las "garantías" de seguridad y salud que ofrece a los vecinos, ante lo que el consejero ha acusado al grupo de tener una ignorancia técnica "descomunal" y de intentar "meter miedo a sabiendas intentando rascar unos pocos votos". "Ustedes por un voto matan, y eso no puede ser", ha sentenciado.

Media ha replicado a la parlamentaria que "ninguno de los técnicos ha apreciado la existencia de ninguna de esas graves omisiones a las que usted hace referencia sin concretar ninguna", al igual que ha considerado "una barbaridad" afirmar que "se ha despreciado el impacto sobre la salud". "Es una afirmación muy grave que no voy a dejar pasar".

Vox criticaba en sus preguntas que desde el Gobierno "prometieron tecnología punta, ausencia total de olores y vertidos cero" y lo que parece es "un proyecto clásico alejado de toda innovación". Especialmente se centraba en el uso de antorchas abiertas para la quema de gases, un método que el grupo ha tildado de "obsoleto", pero el consejero ha aclarado que están contempladas como sistema de emergencia, que funcionará solo "en casos puntuales" para poder dar salida de forma segura y medioambientalmente adecuada al exceso de biogás que pudiera producirse en la planta.

"Quien diga que esa chimenea estará echando fuego continuamente como la de Petronor, como se ha dicho, es un ignorante, un mentiroso o ambas cosas a la vez. No es más que una quema controlada del excedente de gas reduciendo riesgos de explosiones o incendios descontrolados, minimizando además la liberación de contaminantes ya que los gases son destruidos por las altas temperaturas. Su instalación es de obligado cumplimiento en todas las instalaciones", ha explicado.

La diputada de Vox ha acusado al consejero de "esconderse" tras los técnicos y usarlos "como moneda de cambio", después de asegurar en el municipio que "si ganaban las elecciones, el proyecto no se llevaría a cabo". Además, le ha trasladado que "la verdadera política no consiste en ser un mero tramitador de expedientes: es un acto de voluntad al servicio del ciudadano y al bien común".