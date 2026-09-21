PP y Vox rechazan las enmiendas a la totalidad del PSOE y PRC sobre la ley de autoridad del profesorado

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SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han rechazado este lunes, en el primer punto del nuevo curso parlamentario, las enmiendas a la totalidad del PSOE y del PRC sobre la ley de autoridad del profesorado "porque no aportan nada", por lo que el proyecto continúa con su tramitación.

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha asegurado que el rechazo del grupo popular viene porque estas enmiendas constituyen "una amenaza real" a que continúe el sistema educativo tal y como esta.

Y es que, a su juicio, Cantabria tiene la necesidad de reforzar la autoridad del profesorado. "Es mas necesario que nunca", ha apostillado.

Para Silva, la profesión docente es "cada vez más compleja" porque tiene continuamente más peticiones de las familias por la complejidad de la sociedad.

"La educación se enfrenta hoy en día a numerosos retos como la salud mental, las redes sociales, el acoso escolar o los resultados educativos, y todo eso llega a la escuela, que la caja de resonancia de la sociedad. La tarea docente es titánica y, ahí, entra esta ley", ha subrayado.

El titular del ramo ha subrayado que el Ejecutivo regional ha presentado esta norma para avanzar, mientras que las enmiendas de PSOE y PRC suponen "no hacer nada".

En este sentido, ha opinado que la de los socialista plantea que el sistema se quede "petrificado" en la educación "de hace 15 años", mientras que la del PRC "no propone nada".

El consejero ha insistido en que la autoridad del profesorado ha de reforzarse, ya que el docente tiene que poder crear un clima de orden y convivencia para poder hacer su trabajo.

"Esta ley habla de autoridad y no autoritarismo, es garante de convivencia y hemos primado la calidad antes que la cantidad", ha dicho.

Respecto a la convivencia, ha señalado que Cantabria cuenta con unos "buenos datos", aunque, en su opinión, la mejor manera de conservarlos es "reforzar la convivencia".

"Las críticas que destilan estas enmiendas y sus manifestaciones en estos días, yo no las comparto. ¿Excesivo autoritarismo?, no. Lo que no vamos a hacer es no hacer nada ni vivir de buenísmo vacío ni de pedagogías trasnochadas que confunden la firmeza con autoritarismo. No está reñida la firmeza con la educación, es una norma que ha tenido en cuenta a la sociedad cántabra (...). Esta ley no resta, suma", ha concluido.

EL PSOE PIDE LA DEVOLUCIÓN DEL TEXTO

Por su parte, el portavoz de Educación del PSOE, Jorge Gutiérrez, ha asegurado que su grupo no está en contra de la autoridad del profesorado y, por ello, no puede estar a favor ni apoyar este proyecto de ley, "porque una cosa es defender la autoridad docente y otra muy diferente es pensar que la autoridad docente llega simplemente escribiendo en el boletín oficial que un profesor es autoridad".

Para el socialista, la autoridad de un docente necesita mejores garantías, y ha afirmado que el COnsejo Escolar de Cantabria recomendó a la Consejería una nueva redacción de la ley pese a haberla aprobado.

En el apartado de la prevención, Gutiérrez ha matizado que prevenir no puede ser actuar después del conflicto, sino tener a personal especializado, bajar las ratios o reforzar las tutorías.

"No queremos una ley que enfrente al profesorado con el alumno, queremos una ley que coloque al profesor y al alumno dentro de una comunidad educativa basada en el respeto, no queremos una convivencia sino normas, queremos normas claras", ha destacado.

En esta misma línea, ha insistido en que la autoridad se gana con responsabilidad, y ha defendido que el PSOE no está "petrificado" sino todo lo contrario, ya que entiende que es la educación pública de Cantabria y quiere mejorarla.

"Por eso haremos todas las propuestas que sean necesarias. Cantabria necesita una buena ley de convivencia y autoridad docente, por lo que esta ley no la apoyaremos, por eso solicitamos su devolución al Gobierno a través de esta enmienda", ha sentenciado.

EL PRC PRESENTA UN TEXTO ALTERNATIVO

La portavoz de Educación del PRC, María Teresa Noceda, que ha presentado una enmienda a la totalidad con un texto alternativo, ha considerado que el proyecto del Gobierno parte "de una preocupación legítima, pero ofrece una respuesta parcial, excesivamente reglamentista y demasiado centrada en el terreno disciplinario".

En este sentido, ha subrayado que el Parlamento tiene la oportunidad de redactar una norma que proteja al profesor, pero que prevenga los conflictos y proteja al alumnado.

"Nuestra alternativa responde mejor a varias de las preocupaciones que aparecen en el informe. El PRC estructura la ley de otra manera, separamos claramente las disposiciones generales, es decir, la comunidad educativa y la convivencia, el estatuto de la función docente y la corresponsabilidad, y la prevención, detención, protección e intervención frente a la ley", ha apuntado.

Asimismo, Noceda ha puntualizado que su texto evita "reproducir innecesariamente legislación básica", reserva al reglamento aquello que necesita capacidad de adaptación y deja en la ley lo que debe tener que, en su opinión, es "estabilidad, principios, derechos, garantías, instrumentos y obligaciones de la Administración".

Sobre esto, ha desgranado que la diferencia más importante entre el texto regionalista y el del Ejecutivo "no está en la arquitectura jurídica", sino en lo que le ocurre al profesor al día siguiente de aprobar esta ley.

Por ello, ha informado de que la propuesta planteada por su grupo lleva instrumentos permanentes para evaluar la nueva ley.

VOX ASEGURA QUE LA LEY CUENTA CON EL APOYO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El portavoz de Vox en esta materia, Armando Blanco, ha defendido su rechazo a las enmiendas a la totalidad, puesto que el texto de la ley de autoridad docente, "impulsada por Vox y ejecutada por el Partido Popular", cuenta con el apoyo "unánime" de toda la comunidad educativa.

Al PRC le ha criticado que haya presentado un texto alternativo porque no sabe "cómo justificar su voto en contra". "Mienten, como ha mentido el revillismo toda su vida y como parece que empieza a mentir el paulismo bajo esa estrategia de oportunismo", ha apostillado.

Mientras que a los socialistas les ha achacado que "buscan el caos, el enfrentamiento, la destrucción de la convivencia, la negación de la autoridad y la destrucción de la iniciativa".

En esta línea, el portavoz de Educación del PP, Álvaro Aguirre, ha lamentado que el PRC y el PSOE estén unidos en el reto de "dibujar todos los lunes un panorama apocalíptico" en esta materia, cuando la educación va "razonablemente bien a pesar de sus zancadillas".

EL PLENO RECHAZA LA PNL DEL PSOE PARA BAJAR LAS RATIOS

El PSOE ha presentado una Proposición No de Ley (PNL), que ha sido apoyada por el PRC y rechazada por el PP y Vox, para reducir las ratios en las aulas tras la bajada demográfica. Los socialistas han defendido que la bajada de alumnos no ha de repercutir en tener menos profesores, sino que debe servir para reducir ratios y reforzar las plantillas para mejorar la calidad educativa.

Así, en la PNL han pedido una planificación de forma clara de la bajada progresiva de ratios, la simplificación de los procedimientos administrativos y reducción de las tareas burocráticas, un marco jurídico claro en las actividades complementarias y que se priorice la dotación de recursos a la red pública.

El PRC ha asegurado que su voto ha sido favorable porque la bajada demográfica no puede suponer "un descenso de recursos".

Por su parte, Armando Blanco ha tildado la iniciativa de "cínica y demagoga", ya que, en su opinión, "no pretende mejorar las condiciones educativas de los niños, sino abonar el terreno de los sindicatos".

También ha criticado la PNL Álvaro Aguirre, que cree que la propuesta busca "tirar por tierra el gran trabajo del Gobierno", que está transformando el sistema educativo de Cantabria "en tiempo récord".