El PRC abre el día 11 el calendario para elegir al candidato de Santander, que prevé primarias el 10 de octubre

Fachada del Ayuntamiento de Santander - PRC

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PRC de Santander abrirá el 11 de septiembre el calendario para elegir a su candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027, con primarias previstas para el 10 de octubre.

La persona elegida será presentada oficialmente en un acto público el 17 de octubre, ha anunciado en un comunicado el partido tras haber aprobado el Comité Electoral el calendario.

El proceso podría resolverse ya para finales de septiembre en caso de que solo se presente un aspirante.

Las candidaturas podrán presentarse desde el 11 de septiembre hasta las 14.00 horas del día 21 de este mes. Una vez finalizado el plazo, el Comité Electoral revisará la documentación presentada y al día siguiente proclamará formalmente las admitidas.

Si se registrase una única candidatura, ésta será proclamada automáticamente una vez concluido el periodo de presentación y resolución de recursos, previsto hasta el 25 de septiembre.

Se trata del primer proceso de primarias que organiza el partido en Santander, siguiendo el procedimiento establecido para la elección de la candidatura autonómica.

El secretario de Organización del PRC, Raúl Huerta, ha explicado que cualquiera de sus 795 militantes podrán presentar su candidatura y recabar un mínimo de seis avales de miembros del Comité Local. Para la votación en primarias se mantiene el principio de 'un militante, un voto'.

Este viernes ha quedado cerrado el censo electoral para poder participar en estas primarias y ello después de que en los últimos meses se hayan recibido "decenas" de adhesiones al proyecto regionalista en la ciudad.

Los militantes podrán consultar su inscripción en el censo en la sede del PRC de Santander hasta el 10 de septiembre a las 14.00 horas.

Asimismo, el Comité Local ha designado una Comisión Electoral que velará por el cumplimiento de las bases de las primarias ratificadas por el Comité Ejecutivo del PRC en su última reunión.

"En octubre tendremos a nuestro candidato o candidata a la Alcaldía de Santander y comenzaremos el trabajo interno necesario para construir una alternativa real ante la situación de desgobierno e incompetencia que está padeciendo la ciudad", ha destacado Huerta.

Y es que, a su juicio, Santander "no puede seguir así" y merece "otra gestión y un proyecto capaz de recuperar la iniciativa, atender los problemas de sus barrios y responder a las necesidades reales de los santanderinos".

En las anteriores elecciones municipales, celebradas en 2023, el candidato en Santander fue Felipe Piña, actaul secretario general del PRC de Santander y portavoz del Grupo Municipal Regionalista.

El PRC logró tres concejales, dos menos que en los anteriores comicios.