El PRC alerta que el "descontrol económico" del Gobierno del PP "amenaza las inversiones comprometidas"

La diputada del PRC y candidata del partido a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández - PRC

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha advertido este viernes de que el "descontrol económico" del Gobierno regional (PP) "amenaza las inversiones comprometidas" y que "ha perdido el control de su planificación económica".

Así se ha expresado tras analizar las conclusiones del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que alerta del incumplimiento por parte de la comunidad de la regla de gasto, un documento a su juicio "muy preocupante" y que constata una "falta de rumbo total" en el Ejecutivo regional.

Para Fernández, el escenario es "especialmente grave y no puede limitarse a escudarse en que los demás comunidades no cumplen" tampoco.

Así ha replicado la regionalista a las declaraciones del consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, en las que indicaba que son 16 de las 17 comunidades las que han incurrido en dicho incumplimiento y también la Administración General del Estado.

Además, y respecto a la obligación que tiene el Gobierno regional de elaborar un Plan Económico-Financiero, la regionalista ha lamentado que el Ejecutivo "ni siquiera ha sido capaz de presentar un plan que la autoridad fiscal considere suficiente" (el consejero ha afirmado que lo remitido a la AIReF ha sido un "esbozo" y que el "documento definitivo" está aún elaborándose).

"El Gobierno se ha llevado un rapapolvo importante que puede tener consecuencias graves para la comunidad autónoma y para el cumplimiento del pacto presupuestario", ha advertido Fernández.

Asimismo, ha subrayado que el asunto es de "extrema gravedad" porque el Ejecutivo autonómico estaba "plenamente advertido del riesgo" y, a pesar de que el Gobierno aseguró que adoptaría medidas, la AIReF ha concluido ahora de forma expresa que Cantabria "no ha seguido la recomendación" y ha añadido que el plan presentado "no contiene medidas correctivas ni elementos que sustancien la corrección de la desviación".

"Nadie discute que haya que pagar mejor a profesores y sanitarios, atender la sanidad o financiar la dependencia. Lo que resulta incomprensible es que el Gobierno asuma esos compromisos sin prever cómo pagarlos y sin garantizar al mismo tiempo las inversiones comprometidas con los cántabros", ha aseverado la regionalista.

En este sentido, Fernández ha alertado de que la "incapacidad de previsión" del PP puede terminar condicionando las obras e infraestructuras de Cantabria y, por ello, ha exigido saber qué va a ocurrir con las carreteras, los saneamientos, las infraestructuras y los proyectos previstos para 2026 y 2027.

De esta manera, ha advertido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que el respaldo de los regionalistas al Presupuesto de 2026 "no era un cheque en blanco".

"Nosotros asumimos nuestra responsabilidad con Cantabria y facilitamos que hubiera presupuesto, incorporando además inversiones y compromisos importantes para nuestra tierra. Ahora exigimos al Gobierno que cumpla su parte y lo ejecute", ha remarcado.

Ante la "demoledora secuencia de incumplimientos y advertencias·, Fernández ha exigido una "respuesta inmediata" por parte del Gobierno regional que garantice las inversiones comprometidas en los Presupuestos de 2026, aclare cuáles se van a ejecutar este año y cómo pretende elaborar el Presupuesto de 2027 cuando la AIReF calcula que el gasto crecerá un 6,1%, frente al límite del 4%.

"Ese es probablemente el dato más preocupante del informe. El problema no termina en 2026, sino que amenaza con trasladarse, todavía agravado, al próximo presupuesto. Esto ya no se puede presentar como un accidente presupuestario", ha concluido.