PRC critica la "nefasta" gestión de la PAC en Cantabria y denuncia el impago de subvenciones de 2025

SANTANDER 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PRC, Guillermo Blanco, ha acusado al Gobierno de Cantabria (PP) de una gestión "nefasta" de la Política Agraria Común (PAC), marcada por la falta de fondos y de capacidad de gestión, además del "incumplimiento reiterado" de los compromisos de pago de 2025 asumidos con el sector primario.

En el Pleno parlamentario del próximo lunes, Blanco pedirá explicaciones a la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, para conocer "por qué hay subvenciones que debieron abonarse en 2025, y alguna de 2024, que hoy están sin pagar", ha informado el PRC en una nota de prensa.

En este sentido, ha indicado que el 29 de enero, coincidiendo con la última 'tractorada' que tuvo lugar en Santander, la Consejería anunció el pago de las ayudas agroambientales y de producción ecológica de 2024, y esta semana ha comunicado el abono de las de bienestar animal de 2025, después de dejar sin convocar ese año las correspondientes a la incorporación de jóvenes y el plan de mejoras de las explotaciones.

Además, ha criticado del "evidente retraso" de los pagos, que no incluyen la totalidad de las subvenciones pendientes porque el Gobierno "no aporta el dinero suficiente a cada una de las líneas de ayuda para poder hacer frente a todas las solicitudes", ha dicho.

Según Blanco, Cantabria "no está dotando los fondos necesarios" para las líneas de ayuda cofinanciadas con Europa y el Ministerio y, "como consecuencia, muchos solicitantes ven denegadas sus peticiones, pese a cumplir los requisitos, por falta de consignación presupuestaria". "En algunos casos se han denegado hasta el 80 por ciento de las ayudas solicitadas por falta de presupuesto", ha precisado.

El regionalista ha recalcado que esta política que en Cantabria "no funciona" sí lo hace en las comunidades vecinas, como País Vasco, Asturias o Galicia, que gestionan "exactamente la misma PAC, porque es común a toda la España Verde".

"Los gobiernos vasco, asturiano y gallego hacen los deberes y aportan los fondos que les corresponden, mientras que en Cantabria falta dinero y falta capacidad de gestión", ha lamentado.

DAÑOS DEL LOBO

Por otro lado, el también exconsejero de Ganadería ha denunciado que el Ejecutivo cántabro "tampoco" abonó las compensaciones correspondientes a los daños causados por el lobo a lo largo de 2025, ni las reclamaciones patrimoniales de los años 2024 y 2025, lo cual "agrava aún más la situación económica de las explotaciones afectadas".

A su juicio, el Gobierno de Cantabria "no está a la altura de lo que necesita el sector primario, porque no asume su responsabilidad, no gestiona y, encima, cuando los productores le piden explicaciones culpa de la situación a los funcionarios".