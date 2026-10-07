El PRC decidirá el día 16 si concurre a las elecciones generales y aplaza su Congreso a finales de enero

Archivo - Paula Fernández y Miguel Ángel Revilla.-ARCHIVO - PRC - Archivo

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PRC decidirá el próximo viernes 16 de octubre si se presenta o no a las elecciones generales del 29 de noviembre, convocatoria que ha hecho que también aplace a la última semana de enero la celebración de su XIV Congreso, previsto el 15 de noviembre.

Así lo ha anunciado el secretario general de la formación, Miguel Ángel Revilla, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Comité Ejecutivo que los regionalistas han celebrado a última hora de esta tarde y que ha tomado dichas decisiones.

"De momento no hay fumata blanca", ha dicho Revilla respecto a que el partido concurra a los comicios nacionales.

Ha señalado que durante el encuentro han intervenido prácticamente todos lo miembros de la Ejecutiva y ha reconocido que hay opiniones "variadas: desde los que piensan que tenemos que ir porque dejar una urna sin la papeleta del PRC es un hándicap; hasta aquellos que argumentan que unas elecciones como éstas, (...) donde va a haber un voto muy polarizado, van a ser muy complicadas".

En resumen, ante las intervenciones de "todo tipo", el Comité Ejecutivo ha decidido ampliar la consulta a todos los comités locales y comarcales para que cada uno traslade la opinión de los militantes.

"Creemos que un tema tan delicado como éste debe tener más participación que el Comité Ejecutivo", ha afirmado el expresidente cántabro.

Tras esta consulta, el partido volverá a celebrar un nuevo Comité Ejecutivo en la tarde del próximo día 16, donde ya "definitivamente" tomará la decisión de si va o no a las elecciones generales.

Cuestionado sobre si en la reunión se ha hablado de algún nombre ante la posibilidad de ir a las elecciones, Revilla ha contestado "no, nada".

EL CONGRESO, A ENERO

El otro acuerdo que ha tomado el cónclave regionalista esta tarde es posponer el XIV Congreso, previsto para el 15 de noviembre y que abordará la elección del secretario general y la reforma de los estatutos, a la última semana de enero.

Al respecto, Revilla ha explicado que los miembros del Comité Ejecutivo lo han considerado "oportuno" ya que "en medio de toda una campaña electoral iba a quedar completamente diluido".

Junto al secretario general de los regionalista ha comparecido también la candidata a la Presidencia autonómica, Paula Fernández. Ambos han recalcado que el partido tiene "siempre" como objetivo Cantabria y que, "vayamos o no vayamos", su interés es el voto regional.

"Vamos a hacer una campaña muy fuerte para intentar que la ausencia mía no se note para nada en el resultado electoral", ha sostenido Revilla, que ha destacado que Fernández es "una gran candidata", así como lo son los candidatos a las alcaldías.

Finalmente, ha asegurado que el partido "está en condiciones de tener un muy buen resultado en el mes de mayo, que es el gran objetivo y en lo que tenemos que esforzarnos fundamentalmente".

El propio Revilla anunció el pasado lunes que el PRC iba a convocar esta semana a la Ejecutiva para decidir si se presenta a las elecciones generales después del anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), de la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de comicios para el 29 de noviembre.

El PRC contó con un escaño en el Congreso de los Diputados entre los años 2019-2023 que ocupó José María Mazón, el primer diputado nacional de la formación. Hasta ese momento era el titular de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del gobierno de coalición PRC-PSOE.

Además, en ese mismo periodo, que abarcó dos legislaturas, José Miguel Fernández Viadero fue senador por los regionalistas.