El PRC pide a Casares que el Estado "cumpla" con la fabricación de los Cercanías y el tren a Bilbao

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, ha pedido al nuevo delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), que el Estado "cumpla" sus compromisos con la comunidad autónoma, principalmente con la fabricación de los nuevos trenes de Cercanías y el de altas prestaciones de Santander a Bilbao.

La regionalista trasladará estas reivindicaciones al socialista, al que ha solicitado una reunión tras su reciente toma de posesión en el cargo, este pasado lunes. La petición obedece a la "preocupación" del PRC por el "lento" cumplimiento de los distintos compromisos del Ejecutivo central con la región.

Ante esto, Fernández exige a Casares que dé explicaciones y datos sobre las obras en marcha, plazos de ejecución y previsiones de avance en los próximos meses, ha indicado el rueda de prensa.

Según ha señalado, en el partido les "preocupa" el "posible incumplimiento" del acuerdo firmado entre los gobiernos de España, Cantabria y Asturias para la fabricación de los nuevos trenes de Cercanías para estas comunidades, tras el problema con las medidas de los convoyes diseñados con anterioridad, que no entrarían por los túneles de las redes de ancho métrico de ambas regiones.

Fernández ha indicado que a día de hoy no saben "nada" de este asunto, cuando las primeras unidades de las 21 que corresponden a la región deberían estar entregadas y en funcionamiento a principios de 2026. Ese plazo se compremetió cuando se inició la fabricación, en febrero del año pasado.

Ha indicado que el delegado del Gobierno no dijo "nada" de este tema en su toma de posesión; y ha considerado que el PP de Cantabria "se contradice continuamente" en sus declaraciones: "Unos dicen que llegarán a tiempo -el consejero de Fomento, Roberto Media- y otros que no llegarán -el diputado Íñigo Fernández-.

Además, la regionalista ha opinado que en este asunto "ya nos engañaron previamente" cuando "dijeron que el ritmo de fabricación era el correcto y resultó que ni habían empezado".

"Ni una fecha, ni un compromiso, nada de nada", ha criticado la candidata del PRC, que ha exigido al Gobierno central "claridad y que cumpla de una vez con Cantabria" y al Ejecutivo autonómico "que se aclare", sea "ambicioso" y vaya a la fábrica de Beasain (País Vasco) para "comprobar" que los trenes se están fabricando. "Los nuevos trenes tienen que estar funcionando en el inicio de 2026. Sin condiciones ni más retrasos", ha sentenciado.

"JARRO DE AGUA FRÍA"

En cuanto al tren bien de altas prestaciones Santander-Bilbao, Fernández ha censurado que se haya "desechado" el proyecto que ya estaba en marcha para "empezar de cero" con un nuevo estudio de los tramos y análisis de viabilidad, lo que supondrá "como poco, otros tres años de demoras".

"Para nosotros este cambio es un jarro de agua fría y abre la puerta a que la conexión Santander-Bilbao no se realice íntegramente", ha manifestado.

Finalmente, sobre el AVE a Madrid, la diputada ha avisado que estarán "alerta" para que se garantice la llegada a Reinosa y no haya retrasos en el tramo pendiente Alar del Rey-Reinosa, para el cual se está redactando el proyecto.

Fernández espera reunirse "pronto" con el delegado para trasladarle estas reivindicaciones y que los compromisos "queden ratificados".