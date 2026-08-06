El PRC pide la intervención de Buruaga para "revertir los recortes de Silva"

Archivo - La diputada del PRC Teresa Noceda - PRC - Archivo

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha reclamado la intervención de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), para "revertir los recortes" previstos por la Consejería de Educación que dirige Sergio Silva y que, según ha advertido, afectarán el próximo curso a las plantillas de 95 centros de Infantil y Primaria y de otros 31 de Secundaria y otras enseñanzas.

Ha sido la portavoz de Educación del partido, Teresa Noceda, la que ha pedido la intervención de la presidenta ante el "empecinamiento" de Silva, al que ha pedido en un comunicado que "deje de negar la evidencia y rectifique el recorte de plazas docentes que tiene previsto y que acredita la propia documentación de su Consejería".

En contra de las últimas manifestaciones de Silva, la diputada regionalista sostiene que "es el consejero quien quiere construir un relato falso para disimular los recortes educativos que ha puesto en marcha y que rechazan de forma unánime no sólo los partidos de la oposición, sino también el profesorado y las familias".

"Si todos vemos lo mismo será por algo", ha replicado Noceda a Silva después de que éste haya acusado al PRC, al PSOE y a la Junta de Personal Docente de intentar crear un "relato falso" y "artificial" de recortes en la educación pública.

Los regionalistas han apelado a la presidenta "para que ponga orden, apueste por la educación pública y acabe de una vez con la conflictividad que su consejero está empeñado en crear en el sector educativo".

Además, respecto a las justificaciones del consejero para la reducción de aulas y profesores prevista para el próximo curso, achacándola a la pérdida de alumnos, Nocede ha defendido que el descenso demográfico "no puede convertirse en la justificación para reducir recursos humanos en la escuela pública, y sobre todo en la rural".

Por el contrario, sostiene que "debe aprovecharse para mejorar la atención educativa, reforzar la inclusión y avanzar hacia una enseñanza de mayor calidad en todo el territorio de Cantabria".

En este sentido, ha reiterado la "preocupación" del PRC por las consecuencias que estos recortes van a tener en las zonas rurales y en la calidad del sistema educativo, "especialmente en los centros que verán reducidas sus plantillas".

La regionalista ha lamentado además que el consejero haya optado por "desacreditar a quienes expresan su preocupación en lugar de responder al fondo de la cuestión".

"En lugar de buscar la polémica con quienes defendemos la educación pública, debería explicar por qué la Consejería quiere reducir los cupos docentes y qué consecuencias tendrá esa decisión para el alumnado, las familias y el profesorado", ha concluido.