El PRC propondrá en el Pleno su alternativa a la Ley de Convivencia Escolar "construida desde la realidad de las aulas"

Archivo - Paula Fernández Viaña en una comparecencia ante los medios. - PRC - Archivo

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PRC a la Presidencia, Paula Fernández Viaña, ha reivindicado la propuesta alternativa que su grupo presentará el próximo lunes en el Pleno del Parlamento para rechazar la Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Docente remitida a la Cámara por el Gobierno de Cantabria (PP), la cual apuesta por una regulación de la convivencia escolar "construida desde la realidad de las aulas" y con la participación "directa" de profesores y familias.

Acompañada por la diputada María Teresa Noceda Llano, que será la encargada de defender la proposición de ley en la Cámara, la diputada ha presentado la iniciativa en una reunión de trabajo con representantes de la comunidad educativa, entre ellos miembros de la Plataforma por la Enseñanza Pública de Cantabria, ha explicado el PRC en nota de prensa.

La presidenta del AMPA del CEIP Pedro del Hoyo, María Jesús Beitia, ha valorado "con optimismo" tanto el encuentro como las medidas planteadas por los regionalistas, que, a su juicio, "tocan todos los puntos clave" que debe abordar una regulación de estas características.

Beitia ha destacado también las "muy buenas sensaciones" que le ha dejado la reunión y, especialmente, la disposición de Fernández Viaña a escuchar a los colectivos implicados.

"Escucha a los docentes por la parte que les toca, a las familias y también a los estudiantes", ha valorado.

El PRC presentó el pasado 9 de septiembre la enmienda a la totalidad acompañada de un texto alternativo, denominado Ley de Convivencia Escolar y Protección de la Función Docente, que consta de 27 artículos y 10 disposiciones generales.

Según Fernández Viaña, la propuesta pretende "ampliar el enfoque planteado por el Gobierno" para no actuar "únicamente" cuando se produce una conducta contraria a la convivencia, sino incorporar herramientas para anticiparse a los problemas y facilitar su resolución.

La iniciativa mantiene la condición del profesorado como autoridad pública y contempla respaldo jurídico, psicológico e institucional para los docentes, además de medidas de mediación, educación emocional, intervención temprana y prácticas restaurativas.

Así, la candidata ha apostado por avanzar desde "un modelo basado fundamentalmente en la sanción" hacia otro que conceda mayor importancia a "la prevención" y "la reparación" del daño.

En este sentido, ha explicado que la respuesta no puede finalizar con una sanción, sino que debe existir un seguimiento posterior adaptado a cada caso. "Al final son niños y se necesita un protocolo que realmente sepa tratar esa situación", ha señalado.

Para conseguirlo, la propuesta contempla a las familias y al personal de administración y servicios como parte activa del modelo de convivencia, ya que, para Fernández Viaña, "un problema que afecta a un alumno no empieza y termina necesariamente dentro del aula".

Por último, la regionalista ha lamentado que el Gobierno haya tramitado su proyecto "a puerta cerrada" y "sin transparencia" y ha mostrado su pesar porque, a su juicio, tampoco durante las comparecencias parlamentarias se haya escuchado a todos los colectivos que deberían participar en la elaboración de la norma.

Por ello, ha reclamado al consejero "más diálogo y menos descalificaciones" durante la tramitación de la ley.