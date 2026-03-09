PRC y PSOE llevarán al Parlamento las reivindicaciones salariales de las limpiadoras de Valdecilla - EUROPA PRESS

SANTANDER 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PRC y el PSOE se han comprometido con el comité de empresa de la concesionaria del servicio de limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Serveo) para llevar al Parlamento de Cantabria sus reclamaciones salariales, respaldadas por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de mayo de 2023, que obliga a la empresa a equiparar a estas limpiadoras con los peones especialistas.

Según ha confirmado este lunes la presidenta del comité de empresa, Begoña Fernández, tras reunirse con los grupos parlamentarios de Cantabria, estos partidos políticos "van a tirar para adelante con todo lo que puedan ayudarnos, ya que al ser un contrato público-privado hay ciertas cosas que están muy limitadas".

Así se lo ha transmitido a los periodistas durante la concentración celebrada a las 15.30 horas frente a la sede de la Cámara regional, donde Fernández ha asegurado que el Partido Popular ha pedido al comité "unos días" para dar una respuesta a sus peticiones.

En esta línea, la líder sindical ha insistido en que las 430 limpiadoras -230 son fijas- de Valdecilla se van a movilizar "las veces que sea necesario".

Asimismo, ha censurado que la falta de personal está dando lugar a "un montón de bajas", lo que afecta a la calidad del servicio. La líder sindical cree que la concesionaria está llevando a cabo una reestructuración "encubierta, por su mano mayor", porque "no está cubriendo las bajas"

En este sentido, ha afirmado que Serveo aplica "de manera parcial" dicha sentencia e "ignora" las reclamaciones de sus empleadas "con el consentimiento del hospital", al que le han trasladado estas problemáticas sin éxito.

CONCENTRACIÓN

Junto a Fernández, decenas de personas se han sumado a la concentración de las trabajadoras de Serveo, que han denunciado esa "sobrecarga" de trabajo.

Han mostrado pancartas con mensajes como 'Ni un paso atrás. Serveo cumple ya', 'Serveo, no más mareo. Paga lo justo sin más bloqueo' y 'Serveo limpieza=Discriminación. Brecha salarial'.

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, y el exconsejero de Salud, Raúl Pesquera (PSOE), así como la diputada del PRC y candidata a las elecciones de 2027, Paula Fernández, se han acercado a los manifestantes para escuchar y apoyar sus reclamaciones.