PRC: "El PSOE puede denunciar a sus propios consejeros"

Publicado 22/03/2019 13:33:55 CET

SANTANDER, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato regionalista al Congreso de los Diputados, José María Mazón, cree que la denuncia del PSOE al PRC ante la Junta Electoral por la presentación del proyecto de dragado del puerto de Comillas es "un tema menor", toda vez que los socialistas -ha comparado- "tienen actos peores", hasta el punto de que el socio de Gobierno "puede denunciar a sus propios consejeros".

Así lo ha manifestado este viernes el hasta ahora titular de Obras Públicas y Viviendas a preguntas de los periodistas sobre esa denuncia, interpuesta por un acto que corrió a cargo de él mismo y del presidente y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla.

Mazón cree que se trata de un "error" porque en ese evento no intervinieron -ni él ni el jefe del Ejecutivo- y "no se hizo campaña", aunque ha admitido que sí se difundió una nota de prensa "probablemente errónea".

En este sentido, y teniendo en cuenta que los plazos desde la convocatoria de elecciones son "muy justos" y que aún no ha empezado la campaña en sí, ve "posible" que se haya producido "un pequeño fallo" o "defecto" que, de ser así, "se va a corregir", aunque sea como ha insistido "un tema menor".

En cualquier caso, el ya exconsejero cree que el PSOE "debería mirarse a sí mismo", porque los socialistas "han hecho y tienen actos peores que estos", ha apostillado en alusión a la citada presentación del proyecto en el puerto comillano.

"Si el partido quiere denunciar, también puede denunciar a sus propios consejeros", ha remachado el regionalista, que cree en cualquier caso que son "temas menores".

"NO NOS VAMOS A QUEDAR EN EL DESPACHO CRUZADOS DE BRAZO"

De todas formas, ha apuntado que el PRC ha dado instrucciones a los suyos para que "no se haga nada que vulnere la norma", lo cual no quiere decir -como ha aclarado él mismo- que "no podamos seguir trabajando".

"No nos vamos a quedar en el despacho cruzados de brazos", ha advertido quien ha venido siendo responsable de Obras Públicas y Viviendas, que si bien acaba de terminar su etapa su sustituto en el cargo, José Luis Gochicoa, "tiene que seguir trabajando", sea visitando obras o reuniéndose con alcaldes, ha citado como ejemplo.

"Una cosa es que no hagamos cortes de cinta, que no se van a hacer, pero no quiere decir que estemos parados", ha insistido el cabeza de cartel del PRC a la Cámara Baja, que se ha comprometido a informar a los ciudadanos "de la realidad" y "sin tintes electorales", ha concluido.