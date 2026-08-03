PRC reclama al Gobierno regional ayudas de al menos 10 millones para el sector primario ante la sequía

La diputada del PRC y candidata del partido a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones, Paula Fernández, en una reunión con miembros de la comisión del PRC sobre el sector primario - PRC

SANTANDER, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha urgido al Gobierno autonómico a convocar ayudas extraordinarias y adelantar a octubre el primer pago de la Política Agraria Común (PAC) para ayudar al sector primario a hacer frente a las consecuencias de la sequía y la subida generalizada de los costes de producción provocada por la guerra en Oriente Medio.

La regionalista ha realizado esta petición después de mantener contactos con diversos representantes del sector, que, según ha indicado, coinciden en considerar "crítica" la situación que vive el campo, como consecuencia de "la peor sequía de la historia reciente de Cantabria".

En estas condiciones, ha lamentado que el Ejecutivo cántabro "no haya dado un paso al frente y puesto sobre la mesa apoyos concretos, que cada día que pasa son más urgentes".

"Desde el PRC nos preguntamos a qué se dedican la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y su consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, porque está claro que a apoyar al campo, no", ha aseverado.

Frente a esa "dejadez", la regionalista ha reclamado ayudas por valor de, al menos, 10 millones de euros, la misma cantidad --ha señalado-- que destinó el anterior Gobierno presidido por el PRC, para apoyar a los productores y paliar el impacto que tuvo sobre su actividad la guerra de Ucrania.

Según ha advertido, la situación en este momento es "aún más grave y preocupante" porque no sólo están padeciendo los efectos de una guerra, en este caso en Oriente Medio, que ha vuelto a encarecer los combustibles y, sobre todo, los fertilizantes, "sino también el impacto de una sequía sin precedentes cercanos en Cantabria".

"Los puertos de montaña se han quedado sin pasto y sin agua por la falta de lluvias, lo que ha obligado a los ganaderos a adelantar la bajada del ganado que habitualmente permanece allí durante el verano. Pero también en la costa escasea el verde, por lo que no cuentan con alimento suficiente para los animales", ha detallado.

Fernández Viaña ha apuntado que esta situación está obligando a las explotaciones a comprar alimento en Castilla, donde el precio del cereal se ha encarecido hasta 15 euros por tonelada, con subidas que, en lo que va de verano, rebasan al 25 por ciento en productos como la paja de cebada.

A este incremento de los costes se suma el "desplome" del precio del vacuno de carne, con un retroceso de hasta 400 euros en el valor por animal de los terneros machos pasteros y caídas de alrededor de 50 céntimos por kilo de carne.

"El campo no puede esperar más", ha recalcado la regionalista, quien ha urgido al Gobierno autonómico a aprobar ayudas extraordinarias y adelantar al mes de octubre el primer pago de la PAC, que normalmente se realiza a 31 de diciembre, para proporcionar liquidez a las explotaciones.

"Cada día que pasa sin actuar agrava la situación de un sector que atraviesa una de las crisis más difíciles de los últimos años", ha concluido.