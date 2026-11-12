El PRC reta al PP a reconocer que Buruaga "ya tiene apalabrado un pacto con Vox" para aprobar los Presupuestos de 2027

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SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha retado al diputado del PP Íñigo Fernández a reconocer que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "ya tiene apalabrado un pacto con Vox" para aprobar los Presupuestos de 2027, a pesar del "revolcón que todas las encuestas auguran a su partido" en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Si el Presupuesto se aprobará con o sin el PRC, está claro que será con Vox", ha replicado Hernando en nota de prensa, tras las declaraciones realizadas este jueves por Fernández, a quien ha animado a "ser valiente, llamar a las cosas por su nombre y dejar claro a los cántabros cuáles son las preferencias del PP de Buruaga".

Según el portavoz del PRC, "Vox va a ser su única opción y le vendrá impuesta desde Madrid, porque es la única posibilidad que tiene Alberto Núñez Feijóo de llegar a ser presidente, vista su incapacidad para rentabilizar el desgaste de Pedro Sánchez y evitar que las expectativas electorales se concentren en la ultraderecha".

A juicio de Hernando, "la estrategia partidista del PP tiene mucho que ver con la negativa del Gobierno de Cantabria a sentarse a negociar el Presupuesto antes de su presentación en el Parlamento e invocar el diálogo únicamente cuando ya no hay margen para los grandes cambios que necesita el proyecto de 2027".

"EXCELENTES" OPCIONES ELECTORALES

El portavoz regionalista ha instado a Fernández que "deje de preocuparse" por las opciones electorales del PRC con Paula Fernández como candidata porque "son excelentes, por más que le pese al PP", ha aseverado.

Para Hernando, las declaraciones "faltonas e irrespetuosas" del diputado 'popular' evidencian "sus propios miedos", dado que "vive aterrado por la idea de que Vox exija en los pactos con el PP su puesto de senador autonómico y le deje sin el suculento sueldo que percibe a partir de enero".

Finalmente, ha subrayado que el PRC "no solo leyó, sino que estudió muy a fondo" los Presupuestos antes de acordar la presentación de una enmienda a la totalidad, que considera plenamente justificada a la vista de "las graves carencias del documento, los recortes de la inversión y los incumplimientos de los compromisos anteriores".

"Quien está claro que no los ha leído es Íñigo Fernández, porque solo sabe hablar de Paula Fernández Viaña, de encuestas y de elecciones", ha concluido.