El PRC de Santander exige la reforma integral y la cubrición de la zona infantil del Parque de Mendicouague

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, visita el Parque de Mendicouague - PRC DE SANTANDER

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha exigido este martes la reforma integral y la cubrición de la zona infantil del Parque de Mendicouague para solucionar el "lamentable y peligroso" estado en el que se encuentra esta instalación y garantizar su uso durante todo el año, tras años de denuncias vecinales "sin respuesta".

En un comunicado, la formación política ha lamentado que, "lejos de mejorar, la situación ha empeorado", convirtiendo un espacio de alta concurrencia en un "foco de riesgos diarios" para los menores.

Durante una visita a la zona, Piña ha comprobado "los numerosos desperfectos que amenazan la seguridad de los usuarios", como "bancos rotos, barandillas caídas, zonas resbaladizas y una fuente desplazada, cuya piedra de gran peso representa un gran peligro para los usuarios".

Además, ha destacado "el deterioro y desnivel de los bordillos laterales y del suelo de corcho".

Piña ha subrayado que, a los problemas estructurales, se suma una "preocupante" falta de iluminación, ya que el recinto solo cuenta con "un único punto de luz", lo que genera "una profunda inseguridad en las familias al anochecer".

Felipe Piña también ha calificado de "emergencia de salud pública" la constante presencia de ratas de gran tamaño que "campan a sus anchas" a cualquier hora del día por el parque y ha exigido la inmediata desratización de la zona.

"Es intolerable que un parque público que recibe cientos de niños cada día se encuentre en este estado, provocando caídas constantes y accidentes graves como fracturas de brazo, y que el equipo de Gobierno (PP) se muestre impasible", ha criticado.

Piña ha recordado que su grupo municipal ya ha llevado anteriormente al Pleno otras propuestas similares que han sido aceptadas por el equipo de Gobierno, pero "todavía no se han materializado", como la cubrición de los parques de Las Llamas, la Plaza Amaliach (Tetuán), la Plaza del Regimiento y el Parque Manuel Vélez (Peñacastillo).

Además, ha hecho especial hincapié en que Mendicouague se ubica en una zona "altamente poblada" de Santander que, además, "no tiene otros espacios verdes cercanos", y que se trata de un parque muy concurrido y utilizado a diario por todos los niños del barrio, los alumnos de colegios cercanos, dos campus de verano, el centro Ocio de Colores y la asociación La Escueluca.

"Los vecinos no quieren privilegios, solo reclaman un parque seguro, limpio y bien mantenido para sus hijos y mayores. Tras tres años mirando hacia otro lado, es hora de que las administraciones actúen antes de que ocurra una desgracia mayor", ha advertido.

Por otra parte, los regionalistas también preguntarán en el próximo Pleno por la situación actual del aparcamiento subterráneo que existe bajo el parque, el cual Piña ha calificado como un "verdadero despropósito".