PRC, Vox y PSOE se unen para urgir al Gobierno un plan extraordinario de apoyo al sector primario

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Rechazada una propuesta del PSOE para una ley de cambio climático y otra de Vox sobre las subestaciones del centro Altamira y La Pasiega SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria va a instar al Gobierno autonómico a aprobar con urgencia un plan extraordinario de apoyo al sector primario, orientado a compensar el incremento extraordinario de los costes de producción y las pérdidas por la sequía, con ayudas directas de las arcas regionales que garanticen que "no se deje fuera a ninguna explotación afectada". Así se desprende de una iniciativa del PRC, debatida y aprobada este lunes en el Pleno, que ha sido modificada por Vox y que ha contado también con los votos a favor del PSOE y en contra del PP, que sustenta al Ejecutivo en minoría.

Para que no quede fuera ningún agricultor o ganadero, el cálculo de las compensaciones de la comunidad al sector se hará mediante un sistema mixto, que compute tanto las hectáreas de la explotación como el número de animales, según la enmienda de Vox que se ha introducido en la proposición no de ley de los regionalistas, y con la que se persigue que la ayuda responsa a necesidades reales, agrícolas por un lado y de carga ganadera y compra de alimentación suplementaria por otro.

La propuesta original ha sido defendida por el diputado del PRC y exconsejero del ramo, Guillermo Blanco, quien ha justificado esta PNL porque el sector está "pasándolas canutas". Tras admitir que las ayudas de 3 millones de euros aprobadas por el Ejecutivo cántabro para los profesionales de esta actividad constituyen "un primer escalón", ha cuestionado que ese montante esté "a la altura de las necesidades" y ha afirmado que se necesita un plan estratégico, en el marco del cual también ha planteado un adelanto de las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha mostrado el respaldo de su grupo a la iniciativa y ha intentado "mejorarla" por la situación "terrible" que atraviesa el sector, debido a la "crueldad" de la sequía, el incremento de los costes de producción y la "asfixia" de las administraciones, que igualmente cree que no han estado "a la altura" y que los citados 3 millones son "insuficientes".

Desde el PSOE, la parlamentaria Eva Salmón ha justificado el 'sí' de su grupo porque la coyuntura del sector es "una realidad que nadie puede negar" y debido a que las medidas estatales "no excluyen" la actuación autonómica. Así, ha defendido "menos confrontación política y más colaboración institucional" en torno al campo.

Finalmente, la diputada del PP y portavoz de ganadería, Belén Ceballos, ha rechazado apoyar el plan propuesto por el PRC porque pretende una ayuda que, según ha dicho, "ya existe". En este sentido, ha defendido la gestión del Gobierno regional y las ayudas previstas, cuyo decreto se aprobó el pasado septiembre y que se pagarán "este mismo año", y el anticipo de la PAC, "a principios de noviembre, como está consensuado", ha añadido. Frente a ello, ha criticado al PRC, que en su anterior etapa en el Ejecutivo se limitó a "repartir" el dinero procedente de Madrid.

RECHAZADA UNA MOCIÓN DE VOX SOBRE LAS SUBESTACIONES DEL CAMPUS ALTAMIRA Y LA PASIEGA.

Por otro lado, la Cámara cántabra ha rechazado una moción de Vox para exigir compromisos firmes por escrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante la actual tramitación de la Propuesta de Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2025-2030, para las subestaciones de Penagos (Campus Altamira), Piélagos (La Pasiega) y Cantabria Central.

La iniciativa de Vox, que ha rechazado una enmienda del PP, también tenía el objetivo de elaborar, en un plazo tres meses, una auditoría y mapa técnico de cuellos de botella en media tensión en las áreas industriales de la comunidad autónoma.

Asimismo, pretendía frenar la "arbitrariedad" ministerial, defender la unidad de mercado, poner a los servicios jurídicos a estudiar el recurso judicial para "salvar" el proyecto Altamira y "apostar sin complejos" por la energía nuclear y los reactores modulares para garantizar energía asequible, ha explicado la diputada Natividad Pérez.

Sin embargo, los 'populares' se han abstenido por "falta" de concreción y de claridad. Además, el diputado Alejandro Liz cree que no tiene sentido plantear esta reivindicación a un Gobierno, el central, que desde hoy está en funciones.

También se han abstenido los regionalistas. El diputado Javier López Estrada se ha mostrado de acuerdo con el objetivo final de la moción de tener una industria competitiva y un tejido empresarial fuerte. No obstante, cree que no se puede permitir las decisiones puedan afectar de manera negativa a los cántabros, al territorio y a su seguridad.

Por su parte, los socialistas se han postulado en contra por "coherencia" con lo votado hace una semana sobre el mismo tema. La diputada Ana Belén Álvarez ha señalado que este nuevo texto de Vox solo busca la "confrontación" y se ha mostrado en contra de "pasar por el aro el lobby nuclear".

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO.

Además, la propuesta defendida por el Grupo Socialista en el Pleno para elaborar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para Cantabria sólo ha contado con el respaldo de los regionalistas, que han presentado una enmienda que ha sido aceptada, mientras PP y Vox han votado en contra, por lo que la iniciativa ha decaído.

El diputado del PSOE, Pablo Zuloaga, ha sido el encargado de defendarla con argumentos como que la región necesita una normativa que "diga hacia dónde tiene que avanzar" para afrontar la realidad climática actual y que "evidentemente ha cambiado".

Zuloaga ha pedido una nueva ley que "obligue a que las distintas políticas del Gobierno de Cantabria avancen en la misma dirección" y que establezca unos criterios "concretos". Porque "no basta con decir que queremos reducir las emisiones, hay que cuantificar cuánto y cuándo".

En su opinión, Cantabria tiene una oportunidad de anticiparse y planificar para afrontar el cambio climático y ha considerado que "la mejor politica es aquella que consigue que la emergencia tenga menos consecuencias para la ciudadanía".

Zuloaga ha acusado a PP y Vox de "hablar en nombre de los lobbies que les aprietan para que no se promueva la reducción de emisiones".

Por su parte, el diputado del Partido Popular Alejandro Liz ha manifestado que "los resultados se consiguen gestionando no repitiendo leyes que ya existen en otros ámbitos", en alusión a la normativa estatal.

Ha añadido que los ciudadanos "no necesitan más leyes sino coordinación institucional y más recursos para desarrollar lo ya establecido". Y ha concluido que "la lucha contra el cambio climático se gana ejecutando políticas, movilizando recursos y obteniendo resultados".

El regionalista Guillermo Blanco ha apelado a "actualizar, mejorar" pero "no hagamos como si Cantabria no hubiera hecho nada". En este sentido, ha dicho que "lo que quedó iniciado debe mantenerse, lo que quedó iniciado debe culminarse y lo que no funciona debe corregirse".

Finalmente, el diputado de Vox Armando Blanco ha criticado a los socialistas por plantear "iniciativas cada vez más demagógicas" y les ha reprochado que "los ciudadanos no les importan, solo les importa el relato". Además, les ha achacado que su medida acarrea "más burocracia y mas exigencias".