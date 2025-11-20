Precaución en la A-67 entre Matamorosa e Iguña cadenas en los puertos de Estacas de Trueba, Matanela y Lunada

Archivo - Una carretera con nieve a los lados en foto de archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nieve que está cayendo en Cantabria este jueves obliga a extremar la precaución en la autovía A-67, entre Matamorosa y Santa Cruz de Iguña, en Molledo, y hace necesario el uso de cadenas en los puertos de la red autonómica de Estacas de Trueba, Matanela y Lunada.

En la red principal, se debe conducir con precaución en la A-67 entre las citadas localidades, correspondientes a los puntos kilométricos 133 a 157, en ambos sentidos.

Mientras, en la red secundaria, son necesarias cadenas para circular en la CA-643, San Roque de Riomiera-Puerto de Lunada, entre los kilómetros 6 y 14,3; en la CA-280, Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo, entre los kilómetros 12 y 33; en la CA-631, Vega de Pas-Puerto de Estacas de Trueba, entre los kilómetros 8 y 14,3; y la CA-633, San Pedro del Romeral-Puerto de La Matanela entre los kilómetros 0 y 11,2.

Además continúan cerrados al tráfico los accesos al mirador de la fuente del Chivo, en la CA-916, y al collado de Llesba, en la CA-893, ambos en Alto Campoo.