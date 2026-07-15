Los precios en Cantabria suben en junio un 3,5% interanual, la segunda tasa más alta de las CCAA

Infografía con cifras del IPC en Cantabria y por comunidades autónomas en junio de 2026 - Europa Press

Pese a ello, y a los significativos aumentos interanuales en restarantes y alojamientos, la tasa ha descendido dos décimas respecto a la de mayo SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los precios en Cantabria subieron en junio un 3,5 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, con significativos aumentos en restauración y alojamientos y en transporte.

Pese a ello, la tasa interanual se sitúa dos décimas por debajo de la del mes anterior, aunque en la segunda más elevada de las comunidades autónomas, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de junio es el más bajo registrado en Cantabria desde abril de este mismo año.

En términos mensuales, la inflación en Cantabria aumentó un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,3%.

VARIACIÓN INTERANUAL

Donde más subieron los precios en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y alojamientoS, un 5,8% más que en junio de 2025 (+0,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 5,3% más (-2,3 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,4% más (+3,7 puntos), y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 4% más (-1,6 puntos).

También hubo incrementos en alcohol y tabaco (+3,4%); en sanidad (+3,3%); en alimentos y bebidas no alcóholicas (+2,7%); seguros y servicios financieros (+1,9%); educación (+1,8%); actividades recreativas, cultura y deporte (+1,6%), y en el ámbito de los muebles y artículos del hogar (+0,5%).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado y en información y comunicaciones, ambas con un descenso del 0,6%.

VARIACIÓN MENSUAL Y ACUMULADO DEL AÑO

Y con respecto al mes anterior --mayo--, donde más subieron los precios en la comunidad autónoma fue en vivienda (+4,7%). También hubo incrementos, aunque más moderados, en actividades recreativas (+1,9%); restaurantes y alojamientos (+1,3%), alimentos y bebidas no alcóholicas (+0,7%); seguros y servicios financieros (+0,6%), y sanidad (+0,2%).

Del otro lado, los precios disminuyeron en vestido y calzado (-1,8%); transporte (-1,3%); muebles y artículos del hogar (-0,6%); información y comunicaciones (-0,4%), y alcohol y tabaco (-0,1%). Por su parte, los servicios de educación no registraron variaciones intermensuales.

En lo que va de año, las principales subidas se han producido en la comunidad en restaurantes y alojamientos (+4%) y transporte (+3,9%), seguidas de las experimentadas en cuidado personal (+2,7%); vivienda (+2,5%); alcohol y tabaco (+2,4%), y seguros y servicios financieros (+1,9%).

También hubo incrementos en el acumulado del año en alimentos y bebidas no alcóholicas (+1,7%); sanidad (+1,4%); información y comunicaciones y actividades recreativas, deporte y cultura (+1,3%); muebles y artículos del hogar (+0,6%). Los servicios de educación tampoco registró variaciones en lo que va del año.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias (2,7%).