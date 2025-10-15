Los precios suben un 2,8% en septiembre en Cantabria, con los mayores incrementos en vivienda, alcohol y tabaco

Archivo - Pasillo de bebidas alcohólicas en un supermercado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,8% en Cantabria en septiembre en tasa interanual, dos décimas más que el mes anterior, la séptima más baja por comunidades y dos décimas por debajo de la media nacional (3%), según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadenan cuatro meses de subidas en Cantabria.

En términos mensuales, la inflación en Cantabria disminuyó un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,3%.

Donde más subieron los precios en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,7% más que en septiembre de 2024 (+0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,6% más (+0,2 puntos); restaurantes y hoteles, un 4% más (-0,4 puntos), y otros bienes y servicios, un 3,2% más (-0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual fue en vestido y calzado, un -1,9% (dos puntos por debajo respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

Y respecto al mes anterior, crecieron un 0,5% los precios en alcohol y tabaco y también en el vestido y calzado; un 0,4% en enseñanza, y un 0,1% en vivienda, sanidad y muebles y artículos del hogar. No hubo variación en las telecomunicaciones.

Las mayores bajadas mensuales se dieron en el ocio y cultura (-4,5%) y restaurantes y hoteles (-2,4%). También cayeron los precios en el transporte (-0,5%); en alimentos y bebidas no alcóholicas (-0,2%), y en otros bienes y servicios (-0,1%).

En lo que va de año, los mayores incrementos se han producido en hoteles y restaurantes (+4,7%); alcohol y tabaco (+4,5%), y vivienda (+4%).

También ha subido el precio de sanidad (+2,2%); enseñanza (+0,8%)alimentos y bebidas no alcóholicas (+0,5%), además de la categoría de otros bienes y servicios (+2,7%).

En el lado opuesto, han caído en vestido y calzado (-13,6%); ocio y cultura (-0,6%) y muebles y artículos del hogar, que también anotaron un descenso del 0,6%.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,5%), Comunidad Valenciana (3,4%) y Baleares (3,3%). En el lado contrario se situaron Canarias (2,2%), Murcia (2,4%) y Cataluña (2,6%).