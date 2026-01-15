Los precios suben cuatro décimas en diciembre en Cantabria y la tasa interanual se sitúa en el 2,9%

Archivo - Pasillo de bebidas alcohólicas en un supermercado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los precios en Cantabria subieron cuatro décimas en diciembre respecto al mes anterior y la tasa interanual se sitúa en el 2,9% por ciento, igual que en el conjunto de España, según los datos definitivos del Índice de Precios de Consumo publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de diciembre se sitúa una décima por debajo de la tasa interanual del mes anterior y es el más bajo registrado en Cantabria desde septiembre de 2025. En lo que va de año, la inflación en la comunidad autónoma ha aumentado un 2,9%.

Donde más subieron los precios en Cantabria respecto a diciembre del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,6% más; en vivienda (+5,2%); en restaurantes y hoteles (+5,1%), y en sanidad (+3,7%).

También crecieron un 1,8% los de las comunicaciones y la enseñanza; un 0,8% los del ocio y la cultura, y un 0,3% los del menaje.

La única categoría en la que se redujeron en tasa interanual fue en vestido y calzado, un -3% (tres décimas por debajo respecto a la tasa del mes precedente).

Y con respecto al mes anterior, la mayor subida se dio en el ocio y la cultura (+2,7%) y ya, a más distancia, en las bebidas alcóholicas y el tabaco y en hoteles, cafés y restaurantes, ambas categorías con un incremento del 0,7%.

El precio de los alimentos y las bebidas no alcóholicas subió un 0,6% respecto a noviembre; un 0,5% la vivienda y un 0,1% la sanidad. Se mantuvieron estables los de la enseñanza.

Los mayores descensos en tasa mensual se dieron en el vestido y el calzado (-1,3%) y en el transporte (-0,6%) y también hubo descensos en las comunicaciones (-0,1%).

En lo que va de año, los precios aumentaron en todas las categorías a excepción del vestido y el calzado, donde cayeron un 3%.

Los mayores incrementos se han dado en las bebidas y alcóholicas y el tabaco (+5,6%); en la vivienda (+5,2%) y en hoteles, cafés y restaurantes (+5,1%).

Aumentaron un 3,7% los de la sanidad; un 3,1% los de los alimentos y bebidas no alcohólicas; un 1,8% las comunicaciones y la enseñanza, y un 1,3% los de los transportes. En el ocio y la cultura crecieron un 0,8% y un 0,3% en el menaje.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9%.

Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunidad Valenciana (3,2%) y Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura y País Vasco, todas ellas con una del 2,9%.

En el lado contrario se situaron Murcia (2,4%), Cataluña (2,5%) y La Rioja (2,6%).