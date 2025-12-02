Los Premios Sotileza reconocen al pintor Juan Uslé, el dúo musical Repion y la Galería Siboney

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de los Premios Sotileza, organizados por El Diario Montañés, han reconocido este martes las carreras artísticas del pintor Juan Uslé, el dúo musical Repion y la Galería Siboney.

Los Premios Sotileza, cuya gala se ha celebrado en el Palacio de Festivales de Cantabria, han nacido con el objetivo de destacar la aportación de personas y entidades de Cantabria a la cultura, la creación contemporánea y la proyección exterior de la región.

El Premio Sotileza 2025 ha recaído en el pintor cántabro Juan Uslé, en reconocimiento a su trayectoria, un galardón que ha recogido su hija y también artista, Vicky Uslé.

Premio Nacional de Artes Plásticas, Juan Uslé es una de las figuras centrales de la abstracción contemporánea española y un referente internacional y su obra se puede visitar hasta el 20 de abril de 2026 en el Museo Reina Sofía. Actualmente, también expone su obra en la Torre de Don Borja de Santillana del Mar, bajo el título 'Notas, un viaje paralelo.

El Premio Sotileza Tendencias ha recaído en Repion, el dúo formado por las hermanas Marina y Teresa Iñesta, que acaban de publicar su quinto álbum '201' y que mantienen una gira de conciertos por distintos puntos del país y que el 26 de diciembre actuarán en Escenario Santander.

Por su parte, el Premio Sotileza a la Trayectoria ha recaído en la Galería Siboney en reconocimiento a su difusión del arte, tras cumplir 40 años desde su apertura. Juan González Riancho, gestor de la galería, ha recogido el galardón.

Todos los premiados han recibido una obra del escultor cántabro José Cobo. La primera edición de estos galardones cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (Srecd), entre otras instituciones, según ha informado el Gobierno regional.

En su intervención, el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha reivindicado este martes el valor de la cultura y el talento artístico de Cantabria como "aliados fundamentales del desarrollo integral de la comunidad autónoma".

Por su parte, el presidente de El Diario Montañés, Luis Revenga, ha valorado la relevancia y potencial de la actividad cultural en Cantabria y ha defendido la creación de estos premios encaminados a reconocer a personas y entidades destacadas por sus méritos culturales "de gran impacto".

También han asistido la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz, y el vicepresidente del Parlamento, Alejandro Liz, entre otros.