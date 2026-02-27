Presentada la rehabilitación del Paseo Marítimo de Laredo, un proyecto "transformador al que no se puede renunciar"

Presentación del proyecto de rehabilitación del Paseo Marítimo de Laredo - GOBIERNO DE CANTABRIA

LAREDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), y el alcalde de Laredo, Miguel González (PP), han presentado en la tarde de este viernes el proyecto de rehabilitación del Paseo Marítimo del municipio que superará una inversión autonómica de 15 millones de euros en tres fases, si bien aún el condicionado de la Demarcación de Costas debe de ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

"Es un proyecto transformador al que no se puede renunciar", ha aseverado Media en el acto de presentación que ha tenido lugar en la Casa de Cultura Doctor Velasco que ha reunido a numerosos vecinos.

En este sentido, ha afirmado que el mismo "va a suponer un avance turístico y económico para la villa y al que no se puede renunciar, le pese a quien le pese", y ha recordado que se trata de un compromiso de legislatura que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), adquirió con este ayuntamiento.

Ha explicado que este proyecto no solo mejorará la experiencia de vecinos y visitantes, sino que "reafirma" el compromiso de Laredo con la sostenibilidad ambiental. Al respecto, ha señalado que se trata de una actuación "clave" que permitirá convertir este espacio en un modelo de integración entre urbanismo y naturaleza, "impulsando la economía local y consolidando la identidad de Laredo como referente turístico del norte de España".

El consejero ha confiado en que el Pleno apruebe el condicionado de Costas y el proyecto de ejecución para licitar las obras y comenzar a ejecutarlas en esta misma legislatura.

Además, ha enviado un mensaje a la oposición municipal: "No pueden dejar pasar esta oportunidad, porque el futuro de Laredo está en sus manos. Para un laredano, por mucho que sea concejal de la oposición, va ser muy difícil decir que no", ha dicho, puesto que esta actuación es motivo de polémica entre las formaciones políticas del municipio y el Pleno ya rechazó en enero aceptar el condicionado exigido para la concesión del Paseo Marítimo.

ACTUACIÓN

La actuación afectará a un espacio total de 1,6 kilómetros de longitud, entre el Centro Náutico Pesquero y la calle República de Colombia.

Entre las principales actuaciones se encuentra la unificación del diseño del paseo, creando una imagen homogénea con materiales sostenibles y un mobiliario urbano acorde a su entorno.

Para ello se eliminarán barreras arquitectónicas, incorporando rampas y pasarelas accesibles, y se diferenciarán zonas para peatones, ciclistas y deportistas para evitar conflictos de uso.

Otro de los puntos clave del proyecto es la renaturalización del arroyo Mantilla, actualmente soterrado en su tramo final. Su apertura permitirá reducir el riesgo de inundaciones, mejorar la calidad del agua y crear un nuevo corredor verde en la desembocadura, integrado en una zona ajardinada y de esparcimiento. Asimismo, esta actuación favorecerá la biodiversidad y la recuperación de la vegetación de ribera.

El plan también prevé la restauración del sistema dunar, implantando pasarelas elevadas de madera para proteger las dunas y evitar la erosión por el tránsito de personas.

Además, se incorporarán medidas de drenaje sostenible, alumbrado eficiente y nuevas áreas lúdicas y culturales, como espacios para mercadillos, juegos infantiles y eventos al aire libre.

10 MILLONES INVERTIDOS Y OTROS 20 MOVILIZADOS

Durante su intervención, Media ha destacado que su Consejería ha invertido en lo que va de legislatura más de 10 millones de euros en la villa, una cifra a la que se sumarán otros 20 millones que su departamento movilizará en los próximos meses.

"Nunca un Gobierno ha invertido tanto en tan poco tiempo en Laredo", ha expresado, al tiempo que ha lamentado que en las dos últimas legislaturas el municipio "no haya recibido la atención que merecía del Gobierno de Cantabria y haya estado sumido en una situación casi de abandono".

Como ejemplo, se ha referido a proyectos ya finalizados como el carril bici que recorre el centro de la villa, la ampliación de la lonja del puerto y el acondicionamiento de los pantalanes.

Sobre las inversiones ya en marcha, ha destacado la carretera que une el Alto de Laredo y Seña, con una inversión de 3,3 millones de euros; la cubrición del parque infantil de Orio, con una partida de 490.000 euros; la reparación de la estación de autobuses, que cuenta con una financiación autonómica de casi medio millón de euros; el nuevo punto limpio, al que se han destinado más de dos millones de euros; o la renovación de las tuberías de abastecimiento en alta a Laredo y Nates, un proyecto ya adjudicado por un importe de 2 millones.

Además, se ha referido a otras actuaciones que se iniciarán en los próximos meses, como el proyecto para incrementar la línea de atraque y la zona de descarga de pesca del puerto, que supondrá una inversión de unos 3,8 millones, o la "inmediata" construcción de 46 viviendas de protección oficial para alquiler sostenible, que se sumarán a otras tres nuevas viviendas que se están acondicionando en locales propiedad de Gesvican, con una inversión de 211.296 euros.

Por último, el titular de Fomento ha hecho mención a dos actuaciones "más pequeñas, pero también importantes", como son la rehabilitación del área recreativa de San Lorenzo, con una inversión cercana a los 43.000 euros, y la mejora de viales en La Pesquera, donde su departamento ha invertido 39.000 euros.