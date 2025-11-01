Presentado a los vecinos el proyecto de trazado para construir el vial de Corcho en Peñacastillo

Presentación a los vecinos del proyecto de trazado para construir el vial de Corcho en Peñacastillo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presentado a los vecinos de la zona de Peñacastillo el proyecto de trazado del Ayuntamiento para construir el vial que una Nuevo Parque con la calle Eduardo García, conocido como vial de Corcho.

Ha sido durante el encuentro mantenido en el Consistorio en el que también han estado presentes el concejal de Fomento, Agustín Navarro, la responsable municipal de Barrios, Lorena Gutiérrez, y representantes vecinales, donde se les ha informado de los avances en el proyecto.

Igual ha dado cuenta de que el proyecto de trazado, que servirá como base para la redacción del posterior proyecto constructivo, comprende la construcción de un nuevo vial entre la calle Eduardo García, a la que se accederá mediante una glorieta que ejecutará el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y una glorieta ubicada en el Barrio San Martín del Pino y la calle Francisco Rivas Moreno.

El trazado será recto y dispondrá de dos carriles de 3,5 metros de anchura, con aparcamientos en línea. Asimismo, contará con dos aceras de dos metros de anchura y, en el carril oeste, se ejecutará un carril bici.

El proyecto también incluye la colocación de baldosas táctiles para dirigir a las personas invidentes, y baldosas de botones para distinguir los pasos de peatones, así como actuaciones en materia de jardinería, con la construcción de alcorques a lo largo de todo el trazado, en los que se plantarán árboles dotados de riego automático por goteo conectado a la red de abastecimiento.

También se contemplará la colocación de bancos y papeleras a lo largo de todo el trazado de la calle.

REIVINDICACIÓN VECINAL

La alcaldesa ha señalado que esta reunión se enmarca en su compromiso de informar a los representantes vecinales de los avances para ejecutar un proyecto, que "es una demanda justa para mejorar las comunicaciones y la movilidad de la zona", según ha considerado.

"Somos conscientes de que es una reivindicación vecinal que data de muchos años, pero los vecinos conocen que el Ayuntamiento no podía proyectar el trazado hasta que el Ministerio determinara con exactitud la ubicación de la rotonda de la carretera nacional, y, con ello, los terrenos aledaños que dicha glorieta ocupaban", ha incidido Igual.

Así, ha apuntado que, una vez que el Ministerio ha concretado dicha rotonda, el Consistorio ha actuado con "celeridad" para realizar el proyecto para el trazado del vial.

Del mismo modo, ha precisado que se trata de "un primer paso en un camino largo", ya que los terrenos no son de propiedad municipal, por lo que habrá que realizar los trámites y gestiones oportunas para poder articular y llevar a cabo esta actuación, en la que el Ayuntamiento también tendrá que valorar y decidir sobre las fórmulas de cesión o expropiación de las parcelas afectadas, ha explicado.

En este sentido, la alcaldesa ha garantizado su "implicación personal" para agilizar los trámites con el fin de hacer realidad en el menor plazo de tiempo posible esta obra "necesaria" para los vecinos de esta zona de la ciudad.