La presidenta de Cantabria dice que el PP frena el ascenso de Vox: "Es la opción preferida por los españoles"

Archivo - El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco junto a la nueva presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en foto de archivo - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria y del Partido Popular en la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, se ha congratulado de la victoria de esta formación en las elecciones autonómicas celebradas ayer en Castilla y León, donde "ha frenado" el ascenso de Vox.

"Alfonso Fernández Mañueco ha conseguido su mejor resultado histórico en las elecciones en Castilla y León. Logra más votos y frena el ascenso de Vox. ¡Enhorabuena!", ha felicitado Buruaga en redes sociales al líder popular en Castilla y León y candidato a la reelección como presidente en esta comunidad.

"El PP es la opción preferida por los españoles elección tras elección, frente al PSOE de Sánchez, que pierde todas", ha remarcado.

El Partido Popular ha sido la fuerza más votada en 2.268 de las 3.496 secciones censales de Castilla y León, lo que representa el 64,9% del total, según los datos del escrutinio de las elecciones a las Cortes autonómicas celebradas este domingo. El PSOE, por su parte, se ha impuesto en 1.012 secciones, el 28,9% del mapa electoral de la comunidad.

Los populares han obtenido un porcentaje medio del 45,1% en las secciones donde han resultado ganadores, frente al 41,1% que ha logrado el PSOE en aquellas en las que ha sido primera fuerza, lo que apunta a una ventaja más holgada del PP allí donde vence que la que registran los socialistas en sus feudos. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) se ha erigido como fuerza más votada en 110 secciones en la provincia de León.

Vox ha encabezado el voto en 81 secciones censales. Por su parte, la plataforma ¡Soria Ya! ha liderado en 9 secciones de la provincia soriana, mientras que XAV lo ha hecho en 13, con especial incidencia en el área metropolitana de Ávila.

