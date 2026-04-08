Presidenta del Parlamento cántabro inaugura el XIV Congreso Internacional de Estudios de Mujeres con 200 participantes

La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, inaugura el XIV Congreso Internacional de Estudios de Mujeres con 200 participantes - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, ha inaugurado este miércoles el XIV Congreso Internacional de Estudios de Mujeres, que se celebra bajo el lema 'Miradas feministas: investigación y docencia hacia un futuro inclusivo', y que reúne a más de 200 investigadoras e investigadores de universidades de todo el mundo que abordan la aplicación de la perspectiva de género en la docencia.

El encuentro, organizado por la Universidad de Cantabria (UC), la Sociedad Menéndez Pelayo y la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres (AUDEM), y que tiene carácter bienal, se celebra en la Biblioteca Central de Cantabria hasta este viernes 10, y se ha consolidado como un espacio fundamental para la generación de conocimiento científico con perspectiva de género.

Durante su intervención, González Revuelta ha subrayado el respaldo del Parlamento a todas las iniciativas que, como este congreso, "trabajan para superar el olvido o marginación de las mujeres en el desarrollo de la sociedad y de la cultura".

En este sentido, ha recordado algunas de las acciones impulsadas recientemente desde la institución, como la exposición dedicada a la escritora Concha Espina, que se acaba de clausurar, o la conferencia que se celebrará sobre Matilde de la Torre. "Queremos que nuestras autoras sean más conocidas, mejor valoradas, y que haya sobre ellas más investigaciones y más actividades", ha afirmado.

Además, la presidenta ha señalado que "hay una invisibilidad de las mujeres en el canon literario de nuestro sistema educativo, y eso requiere revisión y corrección".

El congreso se desarrollará en los próximos días con distintas ponencias y mesas de trabajo en torno al papel de la investigación y la docencia en la construcción de una sociedad más inclusiva.