El presupuesto sanitario de Cantabria para 2027 crecerá en 140 millones, hasta aproximarse a los 1.500

Buruaga, en el Pleno del Parlamento - GOBIERNO

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria incrementará el presupuesto sanitario en el proyecto de cuentas públicas de 2027 en más de 140 millones de euros, hasta alcanzar un montante total próximo a los 1.500 millones. De ese aumento, casi 100 millones serán para invertir en profesionales y atender las mejoras retributivas incorporadas.

Se trata de un "esfuerzo histórico" que supone un crecimiento de 376 millones respecto a lo presupuestado en salud en 2023, cuando el PP relevó en el Ejecutivo al PRC-PSOE, según ha destacado esta tarde en el Pleno del Parlamento la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.

Ha sido durante su respuesta a preguntas de la candidata y diputada regionalista Paula Fernández, sobre la sanidad pública, a la que ha espetado: "A ver qué vota, señora Fernández, lo estoy deseando ver", para referirse así a su postura en las elecciones generales, adelantadas al próximo 29 de noviembre. A continuación, Buruaga ha añadido que tiene "claro" que "la papeleta" que la parlamentaria del PRC va a llevar a las urnas generales es "la del Partido Socialista".

Precisamente, por la sanidad pública también ha cuestionado a la presidenta el portavoz socialista, Mario Iglesias, que ha acusado a los dirigentes del PP de no haber hecho "nada bueno" en la materia. Cree así que son "un peligro" para la sanidad pública, pero "una bendición" para la sanidad privada.

Pero Buruaga ha rechazado "lecciones magistrales" de la regionalista tras 16 años de coalición con el PSOE en los que, ha dicho, "pasó olímpicamente de la sanidad". "No le importaba el escandaloso incremento de las listas de espera, que ya eran entonces las más altas de España", le ha recriminado. "Y bastantes más altas que las nuestras, sin huelga médica", ha apostillado, para cifrar en 170.000 los actos asistenciales suspendidos en Cantabria por las seis semanas de paro de los médicos.

Por lo demás, la jefa del Ejecutivo de la comunidad y del PP autonómico ha defendido que Cantabria cuenta en la actualidad con un sistema sanitario público "excelente", gracias -ha dicho- al compromiso de los trabajadores y a las medidas puestas en marcha por el Gobierno para "corregir la inercia" de las dos anteriores legislaturas, cuando el sistema público de salud quedó "descapitalizado, abrasado y al borde del colapso" por la gestión del bipartito.

"Si quienes hacen sanidad nos avalan y quienes la reciben la valoran como la mejor del país, por algo será", ha dicho Buruaga, que también ha rechazado las acusaciones de privatización de la oposición -"eso solo existe en sus cabezas"- y, en concreto, las relacionadas con las derivaciones al Hospital Santa Clotilde, que, en todo caso, y según ha enfatizado se realizan, "sin obligar ni castigar a nadie", y sin que la negativa por parte del paciente suponga su expulsión de la lista de espera.

"No hay caso. Lo que hay es una animadversión incomprensible a cualquier medida que sirva para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los cántabros, porque creen que así les va a ir mejor", ha opinado la presidenta, tras asegurar que las derivaciones han sido una práctica habitual de "todos" los gobiernos de Cantabria y de los de otras comunidades también.

LISTAS DE ESPERA: LA HUELGA NACIONAL HA ARRUINADO EL PLAN DE CHOQUE DE CANTABRIA.

Sobre las listas de espera, y tras la comparecencia del consejero del ramo, César Pascual, en el Pleno para informar de este asunto, Buruaga ha lamentado los "efectos desastrosos" de una huelga nacional "provocada y avivada por la ministra", Mónica García, y que según ha denunciado ha "arruinado" el plan de choque diseñado por la Consejería de Salud.

Según ha reiterado, la huelga ha obligado a cancelar casi 170.000 actos asistenciales, con un impacto económico de más de 16 millones de euros y un aumento de la demora media quirúrgica de 22,3 días. Sin ella, ha asegurado que la comunidad tendría ahora 1.913 pacientes menos en lista de espera quirúrgica, 4.935 menos pendientes de una consulta y 14.836 menos esperando pruebas diagnósticas.

Para la presidenta Buruaga, la sanidad pública no se defiende con "populismo ni discursos demagógicos e irresponsables", sino con planificación, gestión, presupuesto y también con acuerdos con el sector. En este sentido, ha reivindicado los pactos alcanzados con los profesionales médicos y de enfermería para mejorar sus condiciones laborales, y los acuerdos para reactivar la actividad extraordinaria, para mejorar la cobertura de especialidades en el Hospital de Laredo o para fidelizar y atraer profesionales.

Ha destacado que su Gobierno destina 98 millones de euros más al año en mejoras retributivas y laborales para todos los trabajadores del sistema público de salud y que actualmente Cantabria cuenta con 758 profesionales más que en 2023.

"Estamos reconstruyendo, con hechos, con decisiones y con resultados, un sistema público de salud que ustedes dejaron descapitalizado, abrasado y al borde del colapso. Estamos haciendo todo lo que no hicieron ustedes: planificar, gestionar, afrontar y arreglar los problemas, en lugar de agravarlos y dejarlos pudrir. Cuidar de nuestros profesionales y destinar más financiación que nunca a hacer sanidad pública", ha resumido.

CENTROS DE SALUD HECHOS CASCOTES Y QUE SE CAÍAN.

También ha valorado la apuesta por la Atención Primaria, ámbito en el que se está invirtiendo "más que nunca" para mejorar unos centros de salud que, a su llegada a la Presidencia, se encontró "hechos cascotes" y "se caían".

Sobre este asunto, Buruaga ha adelantado que este viernes se pondrá la primera piedra del nuevo centro de salud de Polanco, que será una realidad "después de una década de engaños", y se sumará a las intervenciones realizadas en el de Reinosa -que está próxima a concluir-, La Maruca, Cazoña y José Barros de Camargo. Además, ha incidido en que en 2027 comenzarán a construirse los de Suances y Boo de Piélagos.

En cuanto a la red de hospitales, ha hecho alusión a las nuevas unidades en Valdecilla, al futuro edificio de hospitalización de Sierrallana y a las nuevas urgencias de Laredo, que el Ejecutivo regional iniciará también en 2027.

Por otro lado y para terminar, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha preguntado a la presidenta cómo "piensa retener talento en Cantabria", a lo que Buruaga, tras repasar datos de empleo, afiliación, confianza empresarial y distintos proyectos -algunos en marcha y otros previstos- ha contestado que "el talento está entre nosotros".