Dos quintos premios del Sorteo de Navidad dejan 120.000 euros en Santander y Castro Urdiales

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer y segundo quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ha dejado 120.000 euros en Castro Urdiales y Santander.

Concretamente, en Castro Urdiales se ha vendido una serie (60.000 euros) del 23.112, el primero de los ocho quintos premios, y en Santander otra del 60.649, el segundo quinto, que ha dejado 60.000 euros en la capital cántabra.

El número 23.112 se ha repartido en veinte puntos de la geografía nacional, entre ellos Castro Urdiales.

Concretamente, se ha vendido una serie de este número en la Administración Número 3, ubicada en el número 1 de la calle La Correría.

El número fue cantado a las 10.34 horas en el primer alambre de la cuarta tabla, según los datos aportados por Loterías y Apuestas del Estado (LOE) y recogidos por Europa Press.

Y del número 60.649 se ha vendido una serie en la Administración Número 11, ubicada en el número 1 de la calle Hernán Cortés. El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla.

SE PUEDEN COBRAR PREMIOS DESDE ESTA TARDE

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se podrán cobrar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

Por otro lado, cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial (www.loteriasyapuestas.es), los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.

