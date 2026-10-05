El primero de los nuevos trenes en pruebas circulará por Cantabria a finales de mes o principios de noviembre

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en una entrevista con RNE. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha anunciado que el primero de los nuevos trenes en pruebas circulará por Cantabria "en los últimos días de octubre o primeros de noviembre".

En una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, Casares ha subrayado que el compromiso del Ejecutivo central era acelerar los trabajos de modernización de la flota.

Así, ha informado de que la empresa, en estos momentos, está realizando pruebas en un circuito cerrado y que "la idea es que a finales de octubre, primeros de noviembre, tengamos ya esos primeros trenes en pruebas circulando en las vías de Cantabria".

Por último, Casares ha asegurado que con esta renovación de la flota, se espera que los trenes puedan ser "más puntuales y fiables" y que, incluso, se puedan aumentar las frecuencias.

El ministro de Transporte, Óscar Puente, el pasado 16 de septiembre, en una visita a Santander para la firma del convenio para dotar al polígono logístico de La Pasiega de una estación intermodal, indicó que los nuevos trenes de Cercanías comprometidos por su departamento para Cantabria empezarían las pruebas en vías en octubre de este año.

"Ya tenemos las nuevas unidades en ensayos dinámicos", dijo el ministro en esa comparecencia, cuando explicó que ese avance se traducía en que los trenes estaban "más cerca" de comenzar las pruebas sobre los raíles y que, si todo iba bien, iban a arrancar este mes.

Los nuevos convoyes se empezaron a fabricar en febrero de 2024 -en las instalaciones de CAF en Besain, en Guipúzcoa, y la construcción se trasladó después a otra planta que tiene en Zaragoza-. Al principio, la previsión era que estuviesen en la primera mitad de este año, en pruebas y en servicio también.