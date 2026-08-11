La Primitiva deja un premio de más de 65.000 euros en Argoños

Despecho recepto número 69.800 de Argoños - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Primitiva de este lunes ha dejado un premio de 65.544 euros en Argoños gracias a un boleto acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario), que se ha vendido en el despacho receptor número 69.800 de la Avenida de Trasmiera 3. De esta categoría se ha registrado otro boleto premiado en Málaga.
La combinación ganadora en el sorteo ha estado formada por los números 12, 17, 23, 34, 40 y 46, con el 29 como complementario, el 8 como reintegro. El JOKER ha correspondido al número 5043593. La recaudación del sorteo ha ascendido a 6.872.695 euros.
En el sorteo de La Primitiva no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas se ofrecerá como bote en el próximo sorteo, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 57.500.000 euros, según información de Loterías y Apuestas del Estado.