La Primitiva deja en Santander y Castellón 53.564 euros con un premio de segunda categoría

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Lotería Primitiva ha dejado en Santander y Castellón de la Plana un premio unitario de 53.564 euros, correspondiente a un premio de segunda categoría (5 aciertos más el complementario) con dos boletos acertantes.

En concreto, han sido validados en la Administración de Loterías número 12 de la capital cántabra, ubicada en la calle Marqués de la Hermida 68, y en la número 10 de Castellón, ubicada en Zaragoza 2, según información de Loterías y Apuestas del Estado, consultada por Europa Press.

En el sorteo del lunes no ha habido acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro) ni de primera categoría (6 aciertos), por lo que el fondo destinado a ambas ofrecerá como bote en el próximo hasta cinco millones de euros.