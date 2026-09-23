Prisión comunicada y sin fianza para el detenido por apuñalar a tres hombres en una pelea en Astillero

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil en el Palacio de la Justicia de Cantabria - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el presunto autor de tres delitos de lesiones con arma blanca cometidos la madrugada de este sábado 19 en Astillero, según consta en el auto judicial dictado este martes, al que ha tenido acceso Europa Press.

La resolución judicial ha dispuesto el traslado inmediato del investigado al Centro Penitenciario de El Dueso tras la celebración de la comparecencia, en la que el Ministerio Fiscal ha solicitado la medida cautelar privativa de libertad.

Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento hostelero ubicado en el parque La Cantábrica. Según recoge el atestado de la Guardia Civil a partir de declaraciones de testigos presenciales, el incidente comenzó con una discusión entre un padre y su hijo, mientras el ahora detenido estaba en el interior del local con un arma blanca y "alardeaba de ello".

Los tres heridos y una tercera persona intentaron separar al padre y al hijo, momento en el arrestado, presuntamente, apuñaló de forma indiscriminada a los tres hombres, que fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, mientras él huyó del lugar de los hechos.

Uno de los afectados ha registrado una herida por arma blanca en el costado izquierdo, otro ha sufrido una herida en la zona del abdomen que ha precisado de intervención quirúrgica y el tercero tenía lesiones de la misma naturaleza en el muslo izquierdo.

La jueza instructora ha justificado su decisión de prisión comunicada sin fianza en el "evidente riesgo de fuga existente", atendiendo a la gravedad de los hechos y a la entidad de las penas a imponer. Cada uno de los tres delitos lleva aparejada una pena de prisión de dos a cinco años.

Asimismo, la magistrada ha calificado la medida cautelar de "imprescindible" para eludir la reiteración delictiva, y ha ponderado la actuación "agresiva e injustificada" del detenido hacia personas ajenas al conflicto y la constancia de condenas previas del implicado por hechos de la misma naturaleza.

Contra la resolución judicial cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días.