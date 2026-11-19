Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La titular del Tribunal de Instancia de San Vicente de la Barquera ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para cuatro de los 12 detenidos en Cantabria y Asturias en el marco de la macroperación contra el tráfico de drogas que se desplegó desde primera hora del martes, en la han participado un centenar de efectivos de la Benemérita de ambas comunidades autónomas.

Dos de los 12 detenidos por tráfico de drogas quedaron en libertad este miércoles en calidad de investigados.

Los otros diez, que estaban detenidos, sí han pasado a disposición judicial este jueves y la jueza ha decretado prisión provisional para cuatro de ellos, mientras que los seis restantes han quedado en libertad, también en calidad de investigados, en el marco de unas diligencias que se siguen por delito contra la salud pública.

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en Cantabria y tres en Asturias en una macroperación contra el tráfico de drogas coordinada por el Juzgado de Instrucción de San Vicente de la Barquera (actualmente denominado Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia).

En el escenario de esta operación se han practicado ocho registros en Cantabria, en la zona de Liébana, Torrelavega, Suances, Reocín y Val de San Vicente en los que se ha incautado droga, dinero en efectivo y armas de fuego, y otros tres en Asturias.