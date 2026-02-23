A prisión por robar en un comercio y quebrantar al día siguiente la orden de alejamiento del local

Policía Nacional Santander - POLICÍA

SANTANDER 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por dos delitos cometidos en 24 horas en Santander. Y es que el pasado 11 de febrero fue arrestado como presunto autor de un robo con violencia o intimidación en un comercio; y al día siguiente, por quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre el local tras el ilícito anterior, y que motivó que el juez decretase su ingreso en prisión.

Según ha informado este lunes la Policía, la primera intervención se produjo tras una llamada al 091 que alertaba de una pelea dentro de un local. A su llegada, los agentes observaron a un hombre que sujetaba fuertemente por el cuello a otro, que mostraba signos visibles de asfixia. Pese a la presencia policial, el agresor hizo caso omiso a las instrucciones de los efectivos y no cesó en su acción, por lo que los agentes intervinieron para separarlos.

El propietario relató que un individuo había accedido al local y que le hablaba en francés, por lo que tuvo que usar su teléfono móvil para traducir el idioma y poder responder al cliente.

En un momento dado y de forma repentina, le arrebató el terminal e intentó huir, pero fue interceptado por el dueño del negocio, que contó con la ayuda de su hermano. Entonces, se originó un forcejeo para evitar que el sospechoso se apoderase del terminal y ambos resultaron heridos leves.

Los agentes detuvieron al implicado por robo con violencia y tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad provisional, con medidas cautelares como la prohibición de comunicarse con la víctima y orden de alejamiento de 100 metros, también del local.

Pero a mediodía del día siguiente, 12 de febrero, el dueño del negocio comunicó que el sospechoso había entrado de nuevo al local. Volvió a ser detenido y esta vez se decretó su ingreso en prisión.