A prisión seis de los doce detenidos en la operación contra drogas y armas en Cantabria

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil.-ARCHIVO - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis de los doce detenidos el jueves en el marco de la operación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas y de armas en varias localidades cántabras, en el que participaron cerca de 200 agentes, han ingresado en prisión por orden del juzgado, mientras que los seis restantes están en libertad con cargos.

Así lo ha informado este lunes a preguntas de los medios de comunicación el delegado del Gobierno, Pedro Casares, quien además ha señalado que el operativo se ha completado este fin de semana con registros en empresas por blanqueo de capitales.

Según ha detallado, ya se ha cerrado la operación que inicialmente estaba relacionada con drogas, el narcotráfico y la tenencia de armas con registros en viviendas y locales.

Sin embargo, se ha completado este sábado y domingo con una operación frente al blanqueo de capitales que ha llevado a la Guardia Civil a investigar a varias empresas de la comunidad autónoma, con las que los sospechosos podrían estar blanqueando.

El delegado del Gobierno, quien espera ofrecer este martes toda la información sobre este amplio operativo, ha indicado que además de las detenciones se ha saldado con la incautación de droga, armas --cortas y largas--, dinero, joyas, coches de alta gama y numerosa documentación de las empresas donde se han llevado a cabo los registros para que la investigación judicial siga su curso.

Como ya informó, se trata de una operación en la que la Benemérita lleva trabajando meses y que el jueves, en coordinación con la Administración de Justicia, se centró fundamentalmente en Torrelavega, Santander y Castañeda.

La Guardia Civil desplegó a primera hora de esa jornada un amplio dispositivo de manera simultánea en varias localidades de Cantabria, formado por entre 150 y 200 agentes.

Casares ha hecho estas declaraciones cuestionado por la prensa momentos antes de su participación en el Día Meteorológico Mundial que ha celebrado el centro territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la región.