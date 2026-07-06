La producción cántabra 'Bárbara, el musical', galardonada en los Premios Off nacionales - ADRIÁN ALONSO PRODUCCIONES

SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Bárbara, el musical', de la compañía cántabra Adrián Alonso Producciones, se ha alzado con el galardón a Mejor Caracterización en la gala anual de los Premios Off nacionales, celebrada en los Teatros Luchana de Madrid el 29 de junio. Estos premios reconocen la excelencia, la innovación y el riesgo artístico en el circuito del teatro independiente de todo el país.

La producción ha logrando un doble hito para la distribuidora independiente: clasificarse como finalista al máximo galardón de Mejor Musical Off y, a su vez, convertirse en el segundo musical más votado por el público.

Según la productora, la nominación a Mejor Musical Off ha situado al montaje "entre la elite del teatro independiente nacional, premiando la solidez global del espectáculo, su dramaturgia, dirección e interpretación".

Por su parte, el premio en la categoría de Mejor Caracterización pone en valor el meticuloso trabajo plástico y de diseño visual que da vida a la atmósfera de la obra. Los creadores MIA MOI y el propio Adrián Alonso han sido los artífices de esta propuesta estética única.

"Regresar a Cantabria no solo con la nominación a Mejor Musical, sino también con este premio nacional y con la maravillosa sorpresa de haber sido el segundo musical más votado por el público es un orgullo inmenso para todo el equipo. Es el reflejo de que desde Cantabria se está haciendo teatro musical competitivo, ambicioso y con un sello de calidad indiscutible", han señalado este lunes desde la dirección de la compañía.

'Bárbara, el musical' es una adaptación de Adrián Alonso y Ana Conde de la comedia musical 'Bárbara', de Mar Galera, inspirada en la obra teatral 'Las criadas', de Jean Genet.

La trama sigue a Bárbara (interpretada por la actriz y soprano cántabra Begoña Agüero), la poderosa reina de las mañanas televisivas cuyo estatus se tambalea cuando Clara y Sole (que encarnan Rocío Riego y Nuria Gedack, ambas actrices de trayectoria consolidada en la región), sus dos becarias, deciden rebelarse para perseguir su propio sueño de triunfar en la pantalla.

El elenco se completa con la participación de la compañía de danza Dantea y ofrece una ácida crítica a los programas sensacionalistas y a los reality shows actuales.

El musical, que forma parte del circuito 'La cultura a Escena' del Gobierno de Cantabria, inició su trayectoria con su estreno en el Teatro Arlequín de la Gran Vía de Madrid, y actualmente se encuentra inmerso en su gira nacional.

Podrá verse, en octubre, los días 3 y 4 en Madrid; el 16 en Reocín; el 17 en Castro Urdiales; el 23 en Solares (Medio Cudeyo), y el 24 en Cabezón de la Sal.

Y en noviembre llegará a Los Corrales de Buelna, el día 13; Viño de Piélagos, el 14; Camargo, el 26 y Laredo, el 28.