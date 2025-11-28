La producción de La Machina teatro 'Tonada' finaliza su gira nacional con actuaciones en Lérida, Sasamón y Pamplona

La Machina teatro en una de las actuaciones de la gira 'Tonada' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Tonada. Palabra, Música y Escena en el Camino', impulsado por la Consejería de Cultura a través de la Fundación Camino Lebaniego, y producido por La Machina Teatro para conmemorar el X aniversario de la declaración del Camino Lebaniego y el Camino de la Costa como Patrimonio Mundial de la UNESCO, concluye su recorrido por España tras sus últimas representaciones en Lérida (29 de noviembre), Sasamón, en Burgos (20 de diciembre) y Pamplona (28 de diciembre).

Estas actuaciones ponen el broche final a una gira que ha llevado la música tradicional montañesa y la memoria cultural del Camino Lebaniego a diferentes Casas de Cantabria y espacios culturales del país como Madrid, Barcelona, Logroño, Valladolid o Tenerife.

La gira ha permitido acercar la tradición cántabra a comunidades locales residentes fuera de la región, generando una respuesta especialmente emotiva, ha señalado el Gobierno de Cantabria.

"En cada representación sentíamos que el público nos recibía como quien recibe a un amigo en casa. Las tonadas despertaban recuerdos de infancia y momentos de vida profundamente ligados a Cantabria y nos llenaban de anécdotas y de historias", han señalado desde La Machina Teatro.

La directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar G. Bahamonde, ha subrayado la importancia de esta gira para la difusión de la identidad cántabra. "Con 'Tonada' hemos querido acercar no solo un espectáculo, sino una parte esencial de nuestro patrimonio inmaterial. Para muchas personas ha sido reencontrarse con una emoción que creían lejana", ba afirmado.

'Tonada' ha unido música tradicional, poesía y escena para recuperar la memoria sonora del Norte y el espíritu del peregrino.

Interpretaciones como 'Los peregrinos' han subrayado la vigencia del folclore cántabro como elemento de conexión cultural para quienes viven dentro y fuera de la región. En muchas de estas actuaciones, la directora de la Fundación ha ofrecido una charla previa en la que se ha profundizado en la importancia histórica y cultural del Camino y su intrínseca relación con el patrimonio inmaterial de Cantabria.

La Fundación Camino Lebaniego ha agradecido además la colaboración de las Casas de Cantabria y de todas las entidades que han hecho posible una gira que ha llevado la cultura montañesa por toda España y que ahora concluye con un balance "profundamente positivo".

SOBRE EL ESPECTÁCULO

La tonada es considerada por algunos como la canción folclórica por excelencia. Es un canto tradicional representativo de Cantabria donde es conocida como canción o tonada montañesa. Por eso, este espectáculo es un ejercicio de memoria y poesía que explora las raíces del patrimonio musical de Cantabria y la cornisa del norte de España, un patrimonio que ha formado parte de la experiencia de los peregrinos desde hace siglos.

A través de una cuidada selección de tonadas, canciones tradicionales y textos poéticos de autores como Antonio Machado, León Felipe, Fernando Pessoa y Gerardo Diego, este espectáculo reflexiona sobre la experiencia de los peregrinos en el Camino Lebaniego. Conocidas canciones como 'Los peregrinos', 'Dame la mano' o 'Ya no hay flores en el huerto' son interpretadas con respeto y creatividad, aportando una conexión emocional y espiritual con los asistentes.

El elenco artístico cuenta con la participación de Patricia Cercas como actriz, Irene Sánchez 'Filandera' como cantante, y los músicos Pepe Santos y Víctor Aja, quienes interpretan tanto música tradicional como arreglos contemporáneos. Además, la dirección de escena a cargo de Francisco Valcarce y el diseño coreográfico de Mari Paula enriquecen la dimensión visual y dramática de la obra.