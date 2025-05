Profesionales del SCS reclaman en hospitales y centros de salud igualdad de trato para todo el personal

ATI se reúne con el SCS sobre la huelga que ha convocado del 26 al 29 de este mes

SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la sanidad pública de Cantabria se han concentrado este viernes, a las 13.30 horas, a las puertas de los centros de salud y hospitales de la comunidad para exigir "igualdad de trato" para todo el personal y protestar por la "discriminación" que sufre parte del mismo frente a los médicos.

En el caso del Hospital Valdecilla, los profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) han portado pancartas en las que pedían una 'Negociación real en la mesa sectorial' y 'Dignidad laboral', y denunciaban 'Discriminación salarial por baja laboral', al tiempo que gritaban 'Pascual vete ya', en referencia al consejero de Salud.

La protesta ha sido convocada, por una parte, por los sindicatos CCOO, CSIF, GFE sin siglas, USAE y UGT y, por otra, por la Agrupación de Trabajadores Independientes (ATI), que, además, ha convocado huelga del 26 al 29 de mayo, consistente en paros de 10.00 a 12.00 horas.

CCOO, CSIF, GFE sin siglas, USAE y UGT, que han convocado otra concentración el día 19, a las 16.00 horas, frente al Parlamento coincidiendo con el Pleno, han reivindicado "negociaciones reales y efectivas en los foros legales establecidos, sin pactos fraccionados".

"Esta Consejería tiene que negociar con todas las organizaciones sindicales que están en la mesa sectorial y no sacar pactos políticos fuera de ella", han sostenido.

Así, han exigido un "trato igual" para todo el personal, independientemente de su categoría profesional. "Estamos hartas de las discriminaciones que --la Consejería de Salud-- hace de forma continuada a las categorías profesionales", ha manifestado Arantxa Cossío (CCOO) en declaraciones a la prensa.

Los sindicatos creen necesario que las condiciones y los salarios sean "dignos" para todos y "en igualdad". "Hay unos privilegios, solamente por un acuerdo partidista, que solo afecta a un único colectivo, que es el sindicato médico", ha criticado Cossío, que ha sostenido que "todos los profesionales son indispensables y necesarios para una sanidad pública y de calidad", ha sentenciado.

En concreto, la representación sindical ha reclamado "negociaciones reales" en la mesa sectorial y en la mesa de retribuciones; el abono del complemento de noches y festivos (CAC) en situación de incapacidad temporal (IT) para todas las categorías; el encuadramiento extraordinario de carrera y desarrollo profesional para todo el personal del SCS, incluyendo al personal laboral, y la reclasificación profesional, así como un acuerdo de vacaciones y permisos actualizado que garantice la conciliación de los trabajadores.

"La plantilla merece planificación, respeto, descanso, retribuciones justas y unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos y en igualdad de condiciones", ha sentenciado Cossío.

DATOS "IRREALES" SOBRE LOS SERVICIOS MÍNIMOS

En el caso de ATI, cuyo comité de huelga ha mantenido esta mañana una reunión con el SCS, ha denunciado que éste le ha trasladado unos datos "irreales" sobre los servicios mínimos, si bien ha apuntado que "se va a proceder a la modificación" a lo largo de la mañana.

"Nos da no solamente los datos referidos a qué trabajadores van a trabajar esas mañanas que se convoca la huelga, sino respecto al montante total de trabajadores. Con lo cual, los datos que nos ha dado son irreales y con esos servicios mínimos, por supuesto, no estamos de acuerdo si no podemos trabajar", ha sostenido la abogada de ATI, Sonia Chanca.

Según ha explicado, es "absolutamente imposible" poder saber cuáles si no se desglosan por servicios. "Tenemos la primera piedra en el camino para esta huelga", ha dicho.

"De momento no se ha podido llegar a ningún acuerdo porque es muy pronto, pero lo que tienen que saber los trabajadores es que el sindicato ATI va a defender todos sus intereses y todas las reivindicaciones que aparecen en el escrito que se ha mandado para la declaración de huelga", ha manifestado ATI.

Entre las reivindicaciones, se exige una reclasificación al grupo C1 para la categoría de TCAE o técnicos de farmacia, que son del grupo C2, para el cobro de 300 euros mensuales; así como una reclasificación de los técnicos superiores, enfermeras, enfermeras especialistas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, matronas, logopedas y trabajadores sociales, que ya se conoce a nivel estatal.

También se solicita la contratación de 25 celadores para cubrir plazas no cubiertas en 14 Servicios de Urgencias de Atención Primaria.

Y es que, según ha explicado, hay determinados SUAP en los que no existe la figura del celador de forma que cuando hay una urgencia y el enfermero o el médico tienen que salir, "el centro se queda vacío y como no pueden dejar a ningún usuario dentro, tienen que salir a la calle".

Además, el sindicato ha censurado que hay una cantidad "ingente" de auxiliares administrativos que están realizando funciones "muy por encima de su categoría profesional" que "ni cobran", por lo que se pretende que se aumente la dotación en la plantilla orgánica en la categoría de administrativo.

Respecto a la carrera y desarrollo profesional, lo que se exige es un encuadramiento extraordinario de todos los profesionales, no solamente del personal médico, en el sistema de carrera y desarrollo profesional, lo que significa que "a cada uno le va a dar el grado que tiene atendiendo a su tiempo trabajado".

ATI ha criticado que con la Ley de Simplificación Administrativa se produjo una modificación sobre las guardias médicas, en la que se establece que "pese a que se esté de baja sí se van a percibir", sin embargo "el resto de personal no lo va a percibir", lo que, a juicio del sindicato, es "absolutamente discriminatorio".

También reclama un programa especial que retribuyan los excesos de jornada, que desde el SCS "se han comprometido a estudiar", según ATI, al igual que la reorganización de los auxiliares administrativos.

Finalmente, el sindicato cree que, probablemente, el SCS les vuelvan a llamar para poder seguir hablando de los servicios mínimos y de todas estas reivindicaciones, y ha animado a los más de 6.000 profesionales que forman la plantilla del SCS a secundar la huelga.