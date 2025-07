Profesor afirma que Faro Santander es una oportunidad para transformar el turismo y un revulsivo para la ciudad

Luis Walias cierra el 23 de julio la programación de los Cursos de Verano de la UC en Reinosa hablando de arte

El profesor de arte y cultura española de la Universidad de Cantabria (UC), Luis Walias, ha afirmado que el proyecto Faro Santander supone una oportunidad para transformar el tipo de turismo que recibe la ciudad, pero también será un revulsivo para el municipio en sí y toda su población.

Walias ha destacado que Santander se encuentra ahora ante una oportunidad única para vivir una transformación cultural debido a la próxima apertura de nuevos espacios culturales como el proyecto Faro Santander o el Centro Asociado al Reina Sofía.

En el caso de la capital cántabra el cambio no estará tan ligado a la revitalización del entorno como en otros lugares del mundo, ya que la zona en la que se ubicarán (Paseo Pereda) no es un área deprimida, sino que su impacto será más cultural, social e incluso turístico. "Como sociedad no somos conscientes del patrimonio que tiene el Banco Santander y lo que esto va a reportar a nivel cultural, artístico y educativo a la ciudad", ha señalado.

De esta forma, los nuevos centros de arte se unirán a los espacios ya existentes en la ciudad, como el Centro Botín, el Palacete del embarcadero, el faro de Cabo Mayor o las naves de Gamazo.

Y es que, afirma el experto, los museos y los centros de arte interactúan con las ciudades en las que se asientan generando un impacto en el entorno y en la sociedad que los acoge.

Esta es la idea transversal de la charla 'Inspirar, transformar, conectar: museos y centros de arte contemporáneo en la actualidad', que impartirá Walias este miércoles a las 19.00 horas en La Casona de Reinosa.

Según el profesor, los museos "transforman la ciudad y nos transforman a nosotros como sociedad". En este sentido, el profesor se ha referido a lugares en los que la instalación de centros de arte ha supuesto la revitalización de barrios deprimidos como Bilbao, París, Londres o Nueva York, entre otros.

"Bilbao, con el Guggenheim, ha conseguido transformarse completamente", o Burdeos, donde la instalación de museos ha revivido algunos distritos, antiguamente ocupados por industrias que ya no funcionaban. "La propia gente de la ciudad ha vuelto a ocuparlos y ha revitalizado el barrio", ha explicado el experto.

Otro ejemplo de esta transformación es el Centro Pompidou de París, que se construyó en la década de los 70 del pasado siglo en un barrio decadente de la capital francesa. "Consiguió revitalizar todo el barrio, volverlo un sitio atractivo desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista artístico. Galerías, tiendas de artistas y demás empezaron a abrir a su alrededor y consiguieron revitalizar no solo un barrio, sino un distrito entero de París", ha destacado Walias.

La Tate Gallery de Londres o el MoMA de Nueva York son otros museos que han tenido impactos similares, ha apuntado.

La conferencia pone punto y final a la programación que los Cursos de Verano de la UC han programado en Reinosa esta temporada, integrada por dos charlas, un concierto y un curso monográfico sobre historia antigua.