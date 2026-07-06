Una profesora de Stanford rescata el papel olvidado de las mujeres en la historia de los indianos

La profesora de la Universidad de Stanford, Lisa Surwillo - UC

LAREDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universidad de Stanford, Lisa Surwillo, ha llevado a cabo una investigación que rescata el papel olvidado de las mujeres en la historia de los indianos al recuperar la trayectoria de una mujer que administró una fortuna ligada al comercio de personas esclavizadas.

Surwillo presentará el este miércoles, 8 de julio, su trabajo en la conferencia 'Biografía, finanzas e imperio', que comenzará a las 20.00 horas en el Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo, dentro de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.

La investigación, desarrollada junto al historiador Martín Rodrigo, de la Universidad Pompeu Fabra, parte del hallazgo de un manuscrito inédito: la biografía escrita por la hija de Manuela Xiqués Romagosa, una indiana nacida en La Habana en 1807, hija de un empresario esclavista y esposa de otro comerciante vinculado al tráfico de personas esclavizadas. Tras enviudar en Cuba, se instaló en Barcelona junto a sus tres hijas, donde administró la fortuna familiar e invirtió en numerosas operaciones inmobiliarias.

Según Surwillo, el manuscrito, titulado 'La bisabuelita', constituye hoy una fuente excepcional para reconstruir su trayectoria. "Se suele considerar que la historia de los indianos es una historia masculina, con las mujeres como meros vehículos de dotes o, en todo caso, herederas", explica.

Sin embargo, la documentación revela que Xiqués no solo heredó una fortuna construida, en buena medida, sobre el comercio de personas esclavizadas, sino que tomó decisiones económicas, administró propiedades y gestionó ese patrimonio. "La intención no es sacar trapos sucios porque esto ya se sabe. No hay ninguna novedad en cuanto a los hechos, pero sí en cuanto a quiénes fueron los protagonistas", subraya.

Aunque la investigadora reconoce que se trata de un caso excepcional por la existencia de un testimonio biográfico tan completo, está convencida de que no fue el único. "Creo que sí hubo más mujeres como ella y esperamos que aparezcan más documentos. Sabemos que existían mujeres propietarias de personas esclavizadas, pero no conocemos sus historias ni cómo pensaban o vivían", indica.

De hecho, tras difundirse la investigación, varios descendientes de familias vinculadas al fenómeno indiano ya se han puesto en contacto con los autores para comunicarles que conservan cartas, manuscritos y documentos privados relacionados con aquella época. "Ahora creo que será más fácil, pero al principio fue muy complicado porque todo estaba en manos privadas y era difícil incluso saber que esa documentación existía", subraya.

MUJERES INVISIBILIZADAS

La investigadora atribuye esta invisibilidad a la propia manera en que se ha construido el relato histórico. Durante mucho tiempo se asumió que la actividad económica pertenecía al ámbito masculino, mientras que las mujeres quedaban relegadas al espacio doméstico. "Existía la idea de las dos esferas. Los hombres pertenecían al espacio público y las mujeres al doméstico. Como nadie esperaba encontrar mujeres haciendo negocios, simplemente no se las buscó", resume.

La propia protagonista de la investigación refleja esa complejidad histórica. Aunque logró abrirse camino en un mundo dominado por hombres y administrar una considerable fortuna, también mantuvo personas esclavizadas y llegó a firmar, ya instalada en Barcelona, un manifiesto contrario a la abolición de la esclavitud. "¿Cómo es posible que una persona pudiera sostener esas dos realidades al mismo tiempo?", se pregunta la profesora.

Para ilustrar hasta qué punto esa herencia cultural sigue presente, Surwillo plantea a menudo una cuestión a sus estudiantes: "Les pregunto qué es un hombre público y enseguida responden que un político o un empresario. Después les pregunto qué es una mujer pública y la respuesta cambia completamente".

A su juicio, esa diferencia refleja cómo se ha construido el relato histórico y por qué tantas mujeres quedaron fuera de él. Por ese motivo, a través de la conferencia, pretende mostrar que, en torno al fenómeno indiano, "existía toda una manera de vivir" que "implicaba a mucha más gente".